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U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

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01.10.2026 10:06

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Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Foto: Unsplash

Policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Tužilaštva Srednjobosanskog kantona, provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva "Pečat" s ciljem dokumentovanja krivičnog djela "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja".

Na osnovu naredbe Opštinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi osumnjičena osoba inicijala P. K.-G. (1975).

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Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama FUP-a u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Navedena osoba se sumnjiči da je, u svojstvu ljekara specijaliste u JU Dom zdravlja Vitez, iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlaštenja, nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenata u privatnom objektu, bez ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje privatne prakse, te da je prilikom tih pregleda izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, a pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama. Ove usluge je naplaćivala čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist.

Prilikom pretresa privatnog objekta pronađeni su novac za koji se sumnja da potiče od naplate usluga liječenja, ovjerene isprave, recepti, dokumenti ovjereni pečatom Doma zdravlja, kao i druga dokumentacija pronađena u službenim prostorijama Doma zdravlja u Vitezu koje navedena osoba koristi, a koji će se koristiti u daljnjem krivičnom postupku.

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U okviru aktivnosti saslušano je više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi, a pribavljeni su i nalazi i recepti koje je izdala osumnjičena osoba.

Asistenciju policijskim službenicima FUP-a pružili su policijski službenici MUP-a SBK.

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti na dokumentovanju i drugih krivičnih djela povezanih s ovim predmetom.

(Kliks)

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Tagovi :

Vitez

doktorica

hapšenje

prevara

FUP

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