Građani uhvatili lopova, drugi pobjegao: Od stranog državljanina ukrali novčanik

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Sarajevu se juče dogodio incident u kojem su građani uspjeli zadržati muškarca za kojeg se sumnja da je učestvovao u krađi novčanika od stranog državljanina.
Prema informacijama s mjesta događaja, dvojica muškaraca navodno su zajedno učestvovala u krađi. Nakon što su prisutni građani primjetili šta se događa, reagovali su i uspjeli sustići i zadržati jednog od njih.
Svijet
Nezapamćeno: Preživjela dvije doze injekcije za pogubljenje
Kako se može vidjeti na snimcima i fotografijama, nekoliko građana držalo je osumnjičenog muškarca kako bi spriječili njegov bijeg, piše CrnaHronika.
Drugi muškarac, za kojeg se sumnja da je bio njegov saučesnik, uspio je pobjeći s mjesta događaja, a prema navodima svjedoka, kod njega je ostao ukradeni novčanik.
Za sada nije poznato da li je odbjegli muškarac naknadno pronađen, niti kolika je vrijednost novca i drugih stvari koje su se nalazile u novčaniku.
Svijet
Tramp: SAD uskoro mora da odluči da li će napasti Iran ili će postići sporazum
Više informacija o slučaju očekuje se nakon eventualnog zvaničnog oglašavanja policije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu