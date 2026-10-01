Građani uhvatili lopova, drugi pobjegao: Od stranog državljanina ukrali novčanik

U Sarajevu se juče dogodio incident u kojem su građani uspjeli zadržati muškarca za kojeg se sumnja da je učestvovao u krađi novčanika od stranog državljanina.

Prema informacijama s mjesta događaja, dvojica muškaraca navodno su zajedno učestvovala u krađi. Nakon što su prisutni građani primjetili šta se događa, reagovali su i uspjeli sustići i zadržati jednog od njih.

Svijet Nezapamćeno: Preživjela dvije doze injekcije za pogubljenje

Kako se može vidjeti na snimcima i fotografijama, nekoliko građana držalo je osumnjičenog muškarca kako bi spriječili njegov bijeg, piše CrnaHronika.

Drugi muškarac, za kojeg se sumnja da je bio njegov saučesnik, uspio je pobjeći s mjesta događaja, a prema navodima svjedoka, kod njega je ostao ukradeni novčanik.

Za sada nije poznato da li je odbjegli muškarac naknadno pronađen, niti kolika je vrijednost novca i drugih stvari koje su se nalazile u novčaniku.

Svijet Tramp: SAD uskoro mora da odluči da li će napasti Iran ili će postići sporazum

Više informacija o slučaju očekuje se nakon eventualnog zvaničnog oglašavanja policije.