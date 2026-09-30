Abazoviću šest godina zatvora za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Maunaga

Miloš Abazović (40) osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na šest godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga (65).

Presudom Abazović je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Osim zatvorske kazne izrečena mu je i trogodišnja zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije.

Vozio pijan i drogiran

Tragedija se dogodila 9. marta 2024. godine u Donjoj Ljubogošti, na putu Pale - Sarajevo. Prema optužnici Abazović je pijan i pod dejstvom kokaina vozio „audi“. Kretao se prema Sarajevu i preticao je „golf“ brzinom od 74,6 km/h. Pri povratku u svoju traku izgubio je kontrolu nad vozilom i otpozadi udario u „hjundai“ kojim je upravljao Maunaga.

Od siline udara „hjundai“ je odbačen u suprotnu kolovoznu traku. U tom trentuku je, iz suprotnog smjera, naišao „folksvagen“ kojim je upravljala A.M. i došlo je do silovitog sudara sa „hjundaijem“. U sudaru Maunaga je zadobio teške povrede od kojih je preminuo, dok su četiri osobe povrijeđene.

Tragedije spriječiti doživotnim oduzimanjem vozačke dozvole

Nakon izricanja presude Goranov sin Luka Maunaga rekao je da bi se u ovakvim slučajevima pored zatvorske kazne trebala izreći doživotna zabrana upravljanja vozilom, kako bi se spriječile buduće tragedije.

„Poenta svake kazne je da se shvati da je napravljena greška i da se ona ne ponavlja. Nama ostaje praznina i težina... Najveća kazna nam je to što poslije dvije godine, šest mjeseci i 21 dan nastavljamo svoj život sa velikom težinom i nedostatkom u srcima porodice i prijatelja. Život se nastavlja i moj otac će nastaviti da živi kroz nas“, rekao je Luka, navodeći da se porodica neće žaliti na izrečenu presudu.

Krsman: "Nijedna kazna nije dovoljna"

Nataša Krsman, nevječana supruga stradalog Gorana kaže da je postupak konačno završen, te da je sve trajalo predugo.

"Nakon dvije i po godine konačno se završilo suđenje. Bilo je sasvim jasno. Neko je bio pijan za volanom, drogiran i preticao je na putu koji nije uslovan. Stradao je nevin čovjek. Čovjek koji je vjerovao u ovaj sistem. Koji se trudio da kroz svoje bivstvovanje i svoj rad da doprinos ovom društvu. Tako da kazna, kolika god da je izrečena optuženom, nama nije dovoljna. Ali nek posluži za nauk svima koji stisnu gas, kada uzmu čašu alkohola i narkotike, da mogu da unište živote i cijele porodice. Nek ova kazna posluži kao nauk drugima da budu obazrivi“, rekla je Krsman.

Optužnica je potvrđena 25. februara 2025. godine, a suđenje je počelo u maju iste godine.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.