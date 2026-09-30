Sveštenik pao u Međugorju, ljekari ga nisu uspjeli spasiti

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sveštenik iz Sjeverne Irske preminuo je nakon teške povrede kičme koju je zadobio prilikom pada tokom hodočašća u Međugorju.
Otac Ejden Okejn, sveštenik iz okruga Antrim, nakon nesreće je operisan i, prema dostupnim informacijama, bio je u procesu oporavka.
Međutim, došlo je do komplikacija te je preminuo.
Svijet
Haker naručivao ubistva? Na laptopu pronađeni ključni dokazi
Vijest o njegovoj smrti sinoć su objavili Zajednica pasionista i Provincija Svetog Patrika.
"Sa velikom tugom javljamo da je otac Ejden Okejn preminuo večeras. Neka njegova dobra duša počiva u miru i vaskrsne u Hristovoj slavi. Hvala svima na molitvama koje ste uputili za oca Ejdena", naveli su.
Brojni ljudi izrazili su tugu na društvenim mrežama nakon vijesti o njegovoj smrti.
"Bog ga volio. Borio se do kraja. Počivaj u miru, oče Ejdene, ti, tvoja zajednica, porodica i prijatelji ste u mojim mislima i molitvama“, napisao je jedan od njih.
Republika Srpska
Odbor NSRS o odgovoru krnjem Ustavnom sudu
Drugi je poručio: "Mnogo smo se smijali, ali i tugovali zajedno. Izgubili smo jednog od dobrih ljudi. Počivaj u miru, Ejdene".
"Potpuno poražavajuće. Tako divan sveštenik i predivan prijatelj naše porodice", navodi se u još jednom komentaru.
Njegov subrat iz reda pasionista, otac Geri Donegan, ranije je pozvao ljude da se mole za Okejna dok se oporavljao od teške povrede.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu