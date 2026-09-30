Sveštenik pao u Međugorju, ljekari ga nisu uspjeli spasiti

Sveštenik iz Sjeverne Irske preminuo je nakon teške povrede kičme koju je zadobio prilikom pada tokom hodočašća u Međugorju.

Otac Ejden Okejn, sveštenik iz okruga Antrim, nakon nesreće je operisan i, prema dostupnim informacijama, bio je u procesu oporavka.

Međutim, došlo je do komplikacija te je preminuo.

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Vijest o njegovoj smrti sinoć su objavili Zajednica pasionista i Provincija Svetog Patrika.

"Sa velikom tugom javljamo da je otac Ejden Okejn preminuo večeras. Neka njegova dobra duša počiva u miru i vaskrsne u Hristovoj slavi. Hvala svima na molitvama koje ste uputili za oca Ejdena", naveli su.

Brojni ljudi izrazili su tugu na društvenim mrežama nakon vijesti o njegovoj smrti.

"Bog ga volio. Borio se do kraja. Počivaj u miru, oče Ejdene, ti, tvoja zajednica, porodica i prijatelji ste u mojim mislima i molitvama“, napisao je jedan od njih.

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Drugi je poručio: "Mnogo smo se smijali, ali i tugovali zajedno. Izgubili smo jednog od dobrih ljudi. Počivaj u miru, Ejdene".

"Potpuno poražavajuće. Tako divan sveštenik i predivan prijatelj naše porodice", navodi se u još jednom komentaru.

Njegov subrat iz reda pasionista, otac Geri Donegan, ranije je pozvao ljude da se mole za Okejna dok se oporavljao od teške povrede.