Хакер наручивао убиства? На лаптопу пронађени кључни докази

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетчетворогодишњи Пепајн ван дер Стап, који је ухапшен 15. септембра у Амстердаму због сумње да је повезан са познатом хакерском групом Шајнихантерс, осумњичен је и за покушај наручивања два убиства у иностранству, саопштила је холандска полиција.
Полиција је навела да је након његовог хапшења на лаптопу пронађена велика количина информација, укључујући податке о два убиства која је требало да буду извршена ван граница Холандије.
Према званичним саопштењима надлежних органа, детаљи истраге откривају сљедеће:
„Постоје индиције да је осумњичени наручио та убиства. Због тога се сумњичи и за покушај наручивања два убиства. Засад није познато да ли су та убиства заиста извршена. Холандска полиција је истакла да је истрага о наводном наручивању убистава одвојена од истраге о групи Шајнихантерс. Осумњичени се тренутно налази у притвору уз потпуно ограничење комуникације, док је заплијењено неколико носача података који се анализирају“, преноси НЛ Тајмс.
Истрага о овом сложеном случају се наставља, а стручњаци за сајбер криминал детаљно чешљају дигиталне доказе који би могли открити идентитет потенцијалних жртава и наручилаца, преноси Курир.
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