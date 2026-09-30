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Хакер наручивао убиства? На лаптопу пронађени кључни докази

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30.09.2026 08:01

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Хакер наручивао убиства? На лаптопу пронађени кључни докази
Фото: Pixabay

Двадесетчетворогодишњи Пепајн ван дер Стап, који је ухапшен 15. септембра у Амстердаму због сумње да је повезан са познатом хакерском групом Шајнихантерс, осумњичен је и за покушај наручивања два убиства у иностранству, саопштила је холандска полиција.

Полиција је навела да је након његовог хапшења на лаптопу пронађена велика количина информација, укључујући податке о два убиства која је требало да буду извршена ван граница Холандије.

Према званичним саопштењима надлежних органа, детаљи истраге откривају сљедеће:

„Постоје индиције да је осумњичени наручио та убиства. Због тога се сумњичи и за покушај наручивања два убиства. Засад није познато да ли су та убиства заиста извршена. Холандска полиција је истакла да је истрага о наводном наручивању убистава одвојена од истраге о групи Шајнихантерс. Осумњичени се тренутно налази у притвору уз потпуно ограничење комуникације, док је заплијењено неколико носача података који се анализирају“, преноси НЛ Тајмс.

Истрага о овом сложеном случају се наставља, а стручњаци за сајбер криминал детаљно чешљају дигиталне доказе који би могли открити идентитет потенцијалних жртава и наручилаца, преноси Курир.

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Тагови :

хакери

Амстердам

Детаљи убиства

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