Од Бразила до Пала: Љубав не познаје границе

Аутор:АТВ редакција
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Иако је Пале напустио прије три деценије, са само двије године живота, Никола Глигоревић нераскидиво је повезан с овим мјестом.
Успомене из дјетињства, данас прате и оне које стиче с властитом породицом. Српско-бразилски брак, започет у Торонту, крунисан је у Палама, а скоро и потврђен најљепшим чином – крштењем насљедника.
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Прошле године српско-бразилско вјенчање, ове године крштење! Од Торонта до Пала, осам хиљада километара, исто колико је и Јулија због љубави прелетјела из бразилског града Ресифе до Канаде. Одлучна да прихвати српску традицију и културу, крстила се и вјенчала по православним обичајима, поштујући супругову жељу и његов зов за родним крајем.
"Свако носи нешто посебно из своје куће, кад је друга култура то је сложеније, али све се изглади разумијевањем, поштовањем, љубављу све се превазиђе", прича Никола Глигоревић.
Весела Бразилка, која је на своја четири додала и пето, српско презиме, поносно истиче да је српска снајка, и да Републику Српску осјећа као своју кућу.
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Одушевљена је људима и гостопримством, које се, каже, не може одглумити. Природа Српске за њу је чаробна, а наша храна јој је без премца. На трпези се, наравно, нађу и бразилска јела, а у укус њиховог изворног пондикејжа и лично смо се увјерили.
"Слава ми је омиљени дио године, веома ми се свиђају вјерски обичаји, с великом радошћу идем на славе, па тако и нашу обиљежавам с радошћу", поручила је Јулија.
У љубави и хришћанству Глигоревићи одгајају и свог шестомјесечног насљедника Луку. Темеље за његов здрав однос према вјери, нацији и култури – успостављају у Палама.
"Без крштења и увода у православну вјеру, тешко да ће научити како да стекне ту истинску и праву љубав која све надилази и превазилази", додао је Никола.
Лукино крштење потврдило је још једну важну спону српске традиције – кумство двије породице које траје 150 година, пише РТРС.
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"Надамо се да ћемо наредних година имати овдје још крштења и наставити оно што су започели моји син и снаха овдје у Палама", истакао је Мирослав Глигоревић.
Гдје има љубави нема краја могућностима. Само њој је могуће спојити Бразил и Српску, преко Торонта до Пала.
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