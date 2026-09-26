Да ли дијете треба да носи име покојника: Свештеник ријешио дилему једне мајке

Аутор:АТВ редакција
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Избор имена за бебу једна је од првих великих одлука родитеља. Некима је најважније како име звучи, другима његово значење, а многи желе да оно сачува и породичну успомену.
Једна будућа мајка, која се представила као Ана, потражила је савјет на сајту Светосавље. Питала је да ли би сину могла да да име по свом покојном оцу и да ли је такав избор у складу са православном традицијом.
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Ана и њен супруг за прво дијете разматрали су име Марија, ако буде дјевојчица, између осталог због породичне славе Мале Госпојине. За дјечака им се допадало име Данило.
Након што је Анин отац преминуо, почела је да размишља о имену Петар. Он је умро свега неколико дана пошто му је рекла да ће постати дјед, не дочекавши рођење унучета. Ана се питала и да ли би, ако изабере име по оцу, требало да се истим начелом води при давању имена будућој дјеци.
Свештеник Душан одговорио јој је да у православној традицији постоји обичај давања имена по светитељима, али да то није једини начин избора. Подсјетио је и на српска народна имена, као и на обичај да дијете понесе име претка који је оставио лијепу успомену.
- Учинићете добру ствар ако мушком дјетету дате име Петар по твом оцу, који се сигурно радовао свом унучету и није дочекао да га види - навео је свештеник.
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Додао је да родитељи не треба да избјегавају лијепа народна имена својих предака само зато што се не налазе у црквеном календару. Објаснио је и да је код Руса и Грка чешћи обичај давања имена по светитељу и обиљежавања имендана, док је код Срба породична вјерска традиција повезана и са крсном славом.
За Ану би име Петар било начин да сачува успомену на оца. Коначна одлука о имену, како произлази из одговора свештеника, остаје на родитељима.
(Курир)
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