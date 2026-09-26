Жене са великим грудима чешће имају ове здравствене проблеме

Аутор:АТВ редакција
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Жене са макромастијом, односно изразито увећаним ткивом дојки, чешће имају хроничне мигрене, болове у врату, проблеме са нервима у вратном дијелу кичме и опструктивну апнеју у сну.
То је показало ново истраживање објављено у часопису "Хеадацхе".
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Истраживачи су анализирали здравствене податке 687 жена које су се између 2017. и 2024. године лијечиле у неуролошким центрима и центрима за главобоље повезаним са Медицинским центром Станфорд у Калифорнији. Међу њима је било 347 жена којима је дијагностикована макромастија и 340 жена без овог стања. Приликом поређења резултата узети су у обзир старост, индекс тјелесне масе и други фактори који би могли да утичу на здравствено стање.
Анализа је показала да жене са макромастијом имају 40 одсто већу учесталост хроничне мигрене, као и двоструко већу учесталост болова у врату у поређењу са женама које немају ово стање.
Код њих је забиљежена и 54 одсто већа учесталост опструктивне апнеје у сну, поремећаја код којег током спавања долази до понављаних прекида или отежаног дисања.
Осим тога, више него двоструко чешће имале су цервикалну радикулопатију, односно стање код којег долази до притиска или иритације нервних корјенова у вратном дијелу кичме.
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Циљ истраживања био је да се детаљније испита повезаност макромастије са неуролошким тегобама и проблемима са спавањем. Жене са изразито великим грудима често наводе симптоме попут главобоља, болова у врату и леђима, као и нелагоде у раменима.
Једно од могућих објашњења јесте да већа маса ткива дојки додатно оптерећује мишиће, кости и нервни систем. Истраживачи наводе и могућност да велике груди могу утицати на дисање током спавања због притиска на грудни кош.
За жене које имају изразито велике груди и истовремено пате од хроничних главобоља, болова у врату или проблема са дисањем током спавања, резултати истраживања указују на потребу да се ове тегобе посматрају повезано, а не као потпуно одвојени проблеми.
Кристин Покок, главна ауторка истраживања и доценткиња неурологије на Медицинском факултету Универзитета Вејк Форест, истакла је да се макромастија често посматра првенствено из естетске перспективе.
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Према њеним ријечима, резултати истраживања могли би да укажу на шири распон здравствених посљедица повезаних са овим стањем.
Ипак, важно је нагласити да истраживање не доказује да макромастија директно изазива хроничне мигрене, болове у врату, притисак на нерве или апнеју у сну. Аутори наводе да су потребна додатна истраживања како би се утврдило на који начин повећано ткиво дојки може бити повезано са овим тегобама.
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