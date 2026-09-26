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Када је свраб знак болесне јетре? Обратите пажњу на симптоме које многи игноришу

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26.09.2026 11:13

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Јетра је за живот важан орган код краљежњака, укључујући ту и људе, те још неких животиња.
Фото: Pixabay/Hopestar21

Иако се често ради о пролазним стањима, дуготрајан и интензиван свраб, нарочито онај који ремети сан, може указивати на болести јетре.

Свраб коже који не прати осип или видљиве промјене на површини тијела може представљати један од потенцијалних симптома хроничних обољења јетре, иако се не манифестује код свих пацијената.

Може бити локализован на појединим регијама или проширен по читавом тијелу. Када свраб траје дуго и не попушта, значајно нарушава квалитет живота и сан.

Шта доводи до ове појаве?

Један од могућих узрока је таложење жучних соли у организму, до којег долази усљед отежаног протока жучи. Међутим, овај параметар није увијек пресудан. Поједине особе са високим нивоом жучних соли уопште не осјећају свраб, док други осјећају јак надражај и поред потпуно уредних налаза.

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Истраживачи проучавају и улогу хистамина, серотонина, женских полних хормона, ензима алкалне фосфатазе и других супстанци које учествују у процесима повезаним са жучи и кожом.

Упоран свраб се најчешће доводи у везу са аутоимунским и опструктивним стањима попут примарне билијарне цирозе, примарног склерозирајућег холангитиса и трудничке холестазе. Знатно се рјеђе јавља код обољења узрокованих алкохолом или код неалкохолне масне јетре.

Како препознати да је свраб повезан са јетром?

Свраб који је повезан са болешћу јетре често се јавља без осипа или других видљивих промјена на кожи. Може почети на длановима и табанима, а затим се проширити на цијело тијело. Често достиже врхунац у касним вечерњим сатима и током ноћи.

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Усљед сталног чешања настају иритације, промјена пигментације и ризик од бактеријских инфекција. Свраб додатно могу погоршати висока температура, стрес, менструални циклус, трудноћа и хормонске терапије.

Интензитет свраба не одражава тежину самог обољења јетре. Осјећај надражаја се може појавити у било којој фази болести, а неријетко представља и први сигнал прије него што се дијагностикује проблем са јетром.

Правилна њега и ублажавање симптома

Терапију одређује љекар у зависности од примарног узрока. Код лакших облика свраба, кључно је спријечити даљу иритацију и оштећење коже:

  • Туширајте се млаком или прохладном водом (избјегавајте вруће купке).
  • Користите неутралне сапуне и купке без додатих мириса.
  • Редовно хидрирајте кожу благим кремама без парфема.
  • Носите комотну, прозрачну одјећу од природних материјала.
  • Избјегавајте прегријевање просторија и директно излагање сунцу.
  • На иритирана мјеста стављајте хладне, влажне облоге.

Ако су тегобе упорне, љекар може прописати специфичне лијекове који дјелују на жучне киселине, фототерапију или друге циљане третмане. Класични антихистаминици углавном не дјелују директно на свраб узрокован јетром, али могу помоћи својим седативним дејством ради лакшег успављивања.

Када посјетити љекара?

Свраб коже не указује аутоматски на обољење јетре. Много чешће је посљедица изразите дехидрације коже, екцема, псоријазе, алергија или нежељених реакција на поједине лијекове.

Ипак, уколико је свраб нов, не пролази, погоршава се или утиче на ваш сан и свакодневно функционисање, обавезно се обратите љекару ради комплетне дијагностике.

Нарочиту пажњу треба обратити ако се уз свраб јаве и други пратећи симптоми јетрених обољења:

  • Жутило коже и бјелоочница (жутица)
  • Тамна боја мокраће
  • Отицање трбуха или ногу
  • Хроничан умор и мучнина
  • Склоност ка лаком избијању модрица

Ране фазе болести јетре често протичу без икаквих симптома, због чега је правовремена медицинска процјена од кључног значаја, преноси Информер.

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Тагови :

јетра

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