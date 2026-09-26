Несрећа у Бањалуци, повријеђено дијете

Аутор:АТВ редакција
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Код Градског моста у Бањалуци догодила се саобраћајна незгода у којој је повријеђено дијете.
До удеса је дошло када је један од возача изгубио контролу над возилом.
Возач је изазвао удес због коришћења мобилног телефона који му је испао из руке након чега је изгубио контролу над возилом, прешао преко тротоара, ударио дјевојчицу а затим у други аутомобил и завршио на другој страни коловоза.
На терену је екипа Хитне помоћи а очекује се и полицијска патрола након чега ће бити познате тачне околности и узрок незгоде.
Због ове незгоде, у овом дијелу града створиле су се гужве, па се возачима савјетује додатни опрез и стрпљење док се саобраћај у потпуности не нормализује, преноси РТРС.
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