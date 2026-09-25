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Трагедија у бањалучком кафићу: Гост пао и преминуо

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25.09.2026 16:57

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Полицијско возило паркирани испред Градске управе Бањалука
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Мушкарац је преминуо након што је пао у једном угоститељском објекту у Улици Теодора Колокотрониса у Бањалуци, пишу бањалучки портали.

Према информацијама које су достављене "БЛ порталу", мушкарцу је позлило након што је боравио у локалу "Гејм овер" (Мали кастел), након чега је пао.

На лице мјеста изашли су припадници Полицијске станице Центар, као и екипа Хитне помоћи, која је покушала реанимацију, али мушкарцу није било спаса.

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Незванично се сазнаје да је полиција обавила увиђај и утврдила да је ријеч о несрећном случају, односно да је човјек пао и том приликом задобио повреде од којих је преминуо.

Више детаља о овом догађају за сада није познато.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

трагедија

Бањалука

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