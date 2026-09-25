Српска добија ново насеље од чак 25.000 становника

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Волујац званично су почели први радови на приступној инфраструктури за "Ново Требиње", један од највећих урбанистичких пројеката у Републици Српској.
План је да се на 380 хектара у наредних 25 година изгради потпуно нова градска цјелина за око 25.000 становника.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изјавио је да се само на осмини планиране површине предвиђа изградња око 2.700 стамбених јединица.
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Комплетан пројекат обухвата станове, пословне просторе, школу, вртић, спортске објекте, дом здравља и Конгресни центар, чији се позив за пројектовање и изградњу очекује ускоро.
Као кључни модел развоја наводи се јавно-приватно партнерство.
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Град инвеститорима обезбјеђује бесплатно земљиште и ослобађање од дијела накнада, док заузврат тражи да се дио станова понуди грађанима по повлаштеним цијенама — процјењује се и до 50 одсто нижим од комерцијалних (раније најављивано око 1.100 евра по квадрату).
У плану је и изградња новог моста преко Требишњице, чији ће носилац бити Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ), чиме се стварају кључни инфраструктурни услови за дугорочни циљ — ширење Требиња на 50.000 становника.
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