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Српска добија ново насеље од чак 25.000 становника

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25.09.2026 16:29

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Српска добија ново насеље од чак 25.000 становника

У насељу Волујац званично су почели први радови на приступној инфраструктури за "Ново Требиње", један од највећих урбанистичких пројеката у Републици Српској.

План је да се на 380 хектара у наредних 25 година изгради потпуно нова градска цјелина за око 25.000 становника.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изјавио је да се само на осмини планиране површине предвиђа изградња око 2.700 стамбених јединица.

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Комплетан пројекат обухвата станове, пословне просторе, школу, вртић, спортске објекте, дом здравља и Конгресни центар, чији се позив за пројектовање и изградњу очекује ускоро.

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Град инвеститорима обезбјеђује бесплатно земљиште и ослобађање од дијела накнада, док заузврат тражи да се дио станова понуди грађанима по повлаштеним цијенама — процјењује се и до 50 одсто нижим од комерцијалних (раније најављивано око 1.100 евра по квадрату).

  • Прва фаза: Саобраћајница од 3,5 милиона КМ
  • Први радови обухватају изградњу прве фазе приступне саобраћајнице (дужине око четири километра) која спаја Засад Поље са локацијом Новог Требиња:
  • Вриједност радова: Око 3,5 милиона КМ (финансира се из кредита Града).
  • Извођач: „ХП Инвестинг“ Мостар.
  • Рок: Прва фаза до годину дана, а комплетна траса до три године.

У плану је и изградња новог моста преко Требишњице, чији ће носилац бити Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ), чиме се стварају кључни инфраструктурни услови за дугорочни циљ — ширење Требиња на 50.000 становника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

Ново Требиње

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