Основана ЈУ Дом за старија лица "Миљевина", Светосавски храм добија епархијски дом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Одборници Скупштине Града Фоча на данашњој су сједници усвојили приједлог одлуке о оснивању Дома за старија лица „Миљевина“ Фоча и приједлог одлуке о планирању и обезбјеђивању средстава за суфинансирање изградње Светосавског епархијског дома и цркве у насељу Брод.
Усклађени су и акти о оснивању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ која отвара станицу у Миљевини.
Дом за старија лица „Миљевина“ омогућиће смјештај и исхрану, његу и здравствену заштиту и услуге социјалног рада за око сто старих особа. Поред новог објекта, Град Фоча купио је и стамбену зграду у овом насељу којом ће управљати и пружати услуге новооснована јавна установа.Градоначелник Милан Вукадиновић подсјећа да је прије двије године Фоча подигла кредит од три милиона марака којим се уз исти износ средстава Владе Републике Српске изградио дом, што је за Миљевину, како је рекао, стратешки пројекат.
„Ту ћемо смјестити тридесетак пензионера који се суфинансирају путем Центра за социјални рад, с једне стране, а с друге стране капацитет између 60 и 100 мјеста ће омогућити да и друга старија лица имају свој дом. Ово је за Миљевину стратешки пројекат у којој се у послијератном периоду није отварао нови погон. Сигурно двадесетак нових радних мјеста ће значити за то насеље, јер и на овај начин се трудимо да очувамо становништво тог краја“, рекао је Вукадиновић..
На једночасовној сједници усвојена је одлука о кредитном задужењу од 1.100.000 КМ за суфинансирање изградње вјерских објеката. Изградња епархијског дома храма Светог Саве коштаће нешто мање од 685.000 КМ, а за обезбјеђење земљишта и изградњу цркве на Броду из буџета ће се издвојити 415.000 КМ. У наредних десет година у градском буџету ће се планирати средства за отплату кредита.
Вукадиновић подсјећа да је локална управа финансијски подржала све пројекте изградње и обнове вјерских објеката.
„Како нам истиче стари кредит за подно гријање храма, одлучили смо да наставимо са уређењем. Градњом епархијског дома употпунићемо амбијент Светосавског храма. Такође, Брод заслужује да Град остави један трајни печат у овој мјесној заједници. Покренуо сам иницијативу за рекултивацију и уређење парка у том насељу. У средишту парка биће изграђена црква али није само ствар градње цркве већ комплетног уређења. Парк ће добити зелене површине, дјечије игралиште, кутак за пензионере и паркинг просторе“, прецизирао је Вукадиновић.
Усклађивањем аката Јавне установе „Апотека Фоча“ обезбијеђене су правне претпоставке да Миљевина добије апотеку што ће олакшати становништву али и корисницима старачког дома лакшу снабдјевеност лијековима.
На сједници су, између осталог, по основу истека мандата разријешени вршиоци дужности директора градских јавних установа који су поново именовани на исте функције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
21 ч1
Градови и општине
23 ч0
Најновије
Најчитаније
15
31
15
30
15
25
15
21
15
15
Тренутно на програму