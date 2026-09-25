Промјене за возаче у БиХ: Биће дозвољен увоз само "Еуро 6" возила, стижу нове наљепнице и правила

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и комуникација у Савјету министара Един Форто одржао је данас конференцију за новинаре поводом представљања измјена правилника о стицању возачке дозволе.
Ријеч је о измјенама прописа који доносе нове, трајне возачке и саобраћајне дозволе у облику картица, укидање власничке књижице и строжа правила за ауто-школе. Дио нових правила већ је на снази, а технички захтјевније промјене почеће с примјеном од 1. јануара 2028. године.
Форто је на самом почетку казао како је прошле године на цестама Босне и Херцеговине погинуло 288 особа, што су подаци међу најгорима у Европи. Забиљежено је 1.810 теже повријеђених и 9.726 лакше повријеђених.
„Ово је резултат система који је пао на испиту према грађанима. Систем који дозвољава оволику смртност на цестама не заслужује да се не продрма, да се не реформише и да измјенама барем спасимо један живот, а добром примјеном измјена можемо их спасити пуно више“, казао је Форто.
Форто је представио кључне измјене у четири правилника који регулишу рад ауто-школа и полагање возачких испита, с циљем приближавања стандардима Европске уније.
Како је Форто појаснио, измјеном правилника обука за стицање звања инструктора драстично је повећана с досадашњих 45 на 300 часова. Нагласио је да ће инструктори који већ посједују лиценцу моћи наставити с радом без нове обуке.
„Знате ли колико је требало сати да положите у некој малој згради, у неком малом мјесту у неком кутку Босне и Херцеговине да бисте постали инструктор и имали звање инструктора? 45 сати. Значи за 45 сати, често су то биле неке викенд посјете, одете за викенд негдје у неки град, вратите се, имате звање инструктора. Измјеном овог правилника са 45 повећавамо захтјев обуке на 300 сати. То је повећање обуке од 650 одсто за људе који ће обучавати омладину“, казао је на данашњој конференцији за новинаре министар Форто.
Предавачи теоријске наставе сада ће морати проћи обуку од 50 часова, док је раније то било 10. Форто је истакао да ће у неким случајевима обука бити повећана и на 55 часова.
„Имамо такође правилник о оспособљавању за возача. То вам је правилник који уређује како се обучавате да постанете кандидат на испиту за полагање за возачку дозволу. Ту смо такође подигли критеријуме за обавезне сате са 35 на 40, то је за Б категорију. Уводимо нове технологије, дакле уводимо дигиталне тахографе, могућност обуке на електричним и хибридним возилима, савремене сигурносне системе који су све чешће присутни у возилима које користимо, навигација, планирање пута и тако даље“, појаснио је.
Истакао је и да се уводе нови стандарди за возила на којима се врши обука. Додао је да ће они који немају возила по прописаном стандарду добити годину и по дана да се прилагоде.
Форто је појаснио да је најважнији правилник онај о начину и условима организовања испита за возача моторних возила.
Истакао је да кандидати више неће учити како да одговоре на питања која унапријед знају, него ће у самом процесу морати реаговати на стварне ситуације.
Форто је нагласио да ће процес пратити и општа дигитализација, укључујући дигитализацију каталога испитних питања, што ће смањити администрацију и повећати транспарентност.
„Како нам се не би догодило оно што се догодило у Тузланском кантону, када је Министарство образовања у Тузли донијело нова правила како се обавља обука и полажу испити, ауто-школе нису биле спремне на то, ми ћемо оставити довољно времена да се систем прилагоди“, појаснио је.
Када је ријеч о регистрацији, укида се значајан број документације те ће сама процедура бити доста једноставнија.
„На примјер, кад дођете у МУП и предате захтјев за регистрацију возила, не морате више доносити доказ да сте платили технички преглед, они то могу сами провјерити у систему. Не морате више доносити ни доказ да сте платили осигурање, јер они такође могу сами то провјерити у систему. Дакле, то су два папира мање. Не морате више доносити доказ о поријеклу возила. Не морате доказивати да је возило купљено у Њемачкој и увезено, те носити разне царинске декларације, фактуре и документацију на њемачком језику коју морате преводити па све то носити у МУП – све то укидамо. МУП-ови знају ко су овлаштени дистрибутери возила. Они имају свој регистар, а овлаштени дистрибутери сваке године обнављају и доказују да су они овлаштени дистрибутери“, казао је Форто.
За идентификацију грађана биће довољан само број личне карте унесен у формулар, без потребе за овјереним копијама докумената.
Дугогодишњи проблем препознавања и злоупотребе службених возила коначно добија рјешење. Досадашње наљепнице ће замијенити веће и функционалније наљепнице и на њима ће такође бити исписан датум до којег важи регистрација возила.
Уводе се двије врсте наљепница: плава наљепница – намијењена приватним лицима и компанијама и црвена наљепница – буџетска наљепница за сва возила која се финансирају из било којег нивоа власти у БиХ.
Црвена наљепница имаће јасан визуелни идентитет и Кју-Ар код. Уколико грађани, како је појаснио Форто, примјера ради, уоче службено возило на одмору на Макарској, једноставним скенирањем Кју-Ар кода путем мобилног телефона моћи ће очитати којој институцији (општини, кантону или ентитету) возило припада. Детаљнијим подацима о власнику моћи ће приступити искључиво полиција.
Поред тога, нове наљепнице ће садржавати РФИД чипове. Ова технологија отвара врата за развој дигиталних услуга у будућности, попут аутоматске наплате путарина без заустављања на рампама или бесконтактног плаћања паркинга.
Уз поједностављење процедура, надлежни су најавили укидање власничке књижице, документа који је грађанима често задавао проблеме због губљења. Власништво ће се убудуће доказивати једноставном потврдом из МУП-а, и то само у ситуацијама када је то изричито потребно.
Папирна саобраћајна дозвола, која је захтијевала годишње печатирање, одлази у историју. Њу ће замијенити трајна пластична картица, идентична возачкој дозволи или личној карти, коју ће производити ИДДЕЕА. Приликом годишње обнове регистрације, подаци ће се само системски ажурирати, без потребе за физичким ношењем картице на шалтер ради печата. Нова саобраћајна дозвола мијењаће се искључиво приликом промјене власника возила.
Од 1. априла наредне године у БиХ се више неће моћи увести путнички аутомобил ако није стандард Еуро 6. За теретна возила и аутобусе минимум ће бити Еуро 5, јер је том сектору потребно више времена за прилагођавање.
„Суштински прописујемо какво возило можете увести. Босна и Херцеговина има најстарији возни парк можда у Европи. У региону смо сви ту негдје. Мислим да је 17,5 година просјечна старост возила у Босни и Херцеговини. То такође одузима животе. Нови аутомобили имају пуно боље кочионе системе, сигурносне системе и спашавају животе“, казао је Форто.
(Кликс)
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