МО БиХ: Формиран тим који проводи провјере у вези са нестанком горива

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Формиран је тим који проводи провјере у вези са информацијом да је из складишта ОС БИХ “Стојковићи” у Новом Травнику нестала Велика количина горива, потврђено је за АТВ из Министарства одбране БиХ.
“Поводом медијских навода о нестанку горива из складишта ОС БиХ „Стојковићи“ у Новом Травнику, Министарство одбране Босне и Херцеговине овом случају приступа крајње озбиљно. Одмах по пријему првих информација од надлежне команде Оружаних снага Босне и Херцеговине, предузете су активности из надлежности Министарства с циљем утврђивања свих релевантних чињеница и околности везаних за овај догађај”, навели су из Министарства одбране БиХ.
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Тим проводи провјере, а поступак утврђивања чињеница је у току кажу у Министарству.
“Министарство одбране БиХ неће прејудицирати било чију одговорност прије окончања поступка и утврђивања чињеничног стања. Уколико се утврде одговорност или пропусти, биће предузете одговарајуће мјере у складу са законом и важећим прописима”, навели су.
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Ради заштите поступка, кажу, Министарство одбране БиХ у овој фази неће износити информације чије би објављивање могло угрозити или отежати утврђивање чињеница. Јавност ће, у складу са законом и у мјери у којој то буде могуће, бити благовремено информисана о резултатима поступка.
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