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Амиџић: Реализација значајних пројеката - потврда интензивног рада институција Српске

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25.09.2026 13:07

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Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да многи реализовани или започети пројекти у протеклих годину дана говоре у прилог томе да институције Републике Српске интензивно раде и да није ријеч о предизборним активностима.

"Заједно са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем од прошле године до данас ушли смо у пројекат изградње медицинског комплекса код Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске, односно Средње медицинске школе и Медицинског факултета за шта су обезбијеђена средства од 75 милиона евра", рекао је Амиџић новинарима у Бањалуци.

Он је навео да је обезбијеђено 7,8 милиона евра за измјештање Клинике за психијатрију у Бањалуци, као и 45 милиона евра за санирање обавеза УКЦ-а за порезе и доприносе и санацију психијатријских клиника у Републици Српској.

"Реализовали смо један грант од 16,7 милиона евра за пројекат водоснабдијевања, изградњу нове водоводне и канализационе мреже за 165.000 корисника. Расписан је тендер за изградњу пута Фоча-Шћепан Поље укупног износа 99,4 милиона евра", навео је Амиџић.

Он је нагласио да је 40 милиона евра реализовано са Свјетском банком за санацију регионалних путева, те навео и пројекте изградње Студентског дома у Фочи и Научно-технолошког парка у Бањалуци.

"Имамо и пројекат Републичке управе за за геодетске и имовинско-правне послове од 35 милиона долара за пројекат масовне процјене вриједности непокретности", рекао је Амиџић, а преноси Срна.

Он је истакао да све то показује да је Република Српска превазишла све проблеме.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Влада Републике Српске

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