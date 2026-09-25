Минић: Завод за судску медицину значајна институција за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас током посјете Заводу за судску медицину да је ово значајна институција за правосудни и здравствени систем у Српској, која годишње уради више од 3.000 ДНК анализа.
Минић је након разговора са директором Завода Жељком Караном истакао да се број предмета у овој институцији повећава из године у годину.
"Разговарали смо о многим темама, као што су недостатак кадра, проширење простора због све већег броја предмета, али и измјене правилника које се односе на вјештаке", рекао је Минић.
Он је навео да ће измјене правилника одмах бити реализоване, али да ће се рјешавати и остале ствари.
Похвалио је директора Завода, јер је један од ријетких руководилаца који нема секретарицу и возача.
Каран је рекао да је на састанку са Минићем изложио проблеме и потешкоће које имају у раду.
"Биће разумијевања и подршке за наше проблеме, а то су кадар који недостаје и неке административне ствари. То су проблеми који се могу лако ријешити и ми смо понудили премијеру рјешење", навео је Каран, преноси Срна. а
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