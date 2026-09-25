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У плану пројекат реконструкције електро мреже у Бањалуци

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25.09.2026 12:14

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У плану пројекат реконструкције електро мреже у Бањалуци
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић разговарали су данас у Бањалуци са руководством Електрокрајине.

На састанку је представљен капитални пројекат реконструкције средњонапонске и нисконапонске мреже на подручју Бањалуке.

Како је истакнуто, реализација пројекта ће омогућити поузданије и квалитетније снабдијевање електричном енергијом, уз мање прекида и губитака на мрежи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Саво Минић

Електрокрајина

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