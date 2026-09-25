У плану пројекат реконструкције електро мреже у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић разговарали су данас у Бањалуци са руководством Електрокрајине.
На састанку је представљен капитални пројекат реконструкције средњонапонске и нисконапонске мреже на подручју Бањалуке.
Како је истакнуто, реализација пројекта ће омогућити поузданије и квалитетније снабдијевање електричном енергијом, уз мање прекида и губитака на мрежи.
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