Нови преокрет: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Аутор:АТВ редакција
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Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, сутра се очекује претежно сунчано и постепено топлије вријеме, док ће на истоку ујутро бити облачније, уз могућу врло слабу кишу.
Јутро ће бити ведро и свјеже, а уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна магла. Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз пролазну умјерену облачност на југу и истоку.
У Херцеговини ће бити вјетровито, уз умјерену до јаку буру, док ће на осталом подручју дувати слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.
Минимална температура ваздуха биће од 3 степена у вишим предјелима до 13 степени на југу, док ће максимална бити од 17 до 24 степена, а у вишим предјелима до 14 степени.
Како наводе из Републичког хидрометеоролошког завода, на висини слаби утицај плитког циклона с југа Балкана, док постепено јача гребен с југозапада уз прилив топлијег ваздуха.
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