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Нови преокрет: Ево какво нас вријеме очекује сутра

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25.09.2026 10:56

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, сутра се очекује претежно сунчано и постепено топлије вријеме, док ће на истоку ујутро бити облачније, уз могућу врло слабу кишу.

Јутро ће бити ведро и свјеже, а уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна магла. Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз пролазну умјерену облачност на југу и истоку.

У Херцеговини ће бити вјетровито, уз умјерену до јаку буру, док ће на осталом подручју дувати слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Минимална температура ваздуха биће од 3 степена у вишим предјелима до 13 степени на југу, док ће максимална бити од 17 до 24 степена, а у вишим предјелима до 14 степени.

Како наводе из Републичког хидрометеоролошког завода, на висини слаби утицај плитког циклона с југа Балкана, док постепено јача гребен с југозапада уз прилив топлијег ваздуха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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