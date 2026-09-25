Експлозија у центру Атине: Оштећена зграда, аутомобили и продавнице

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос, мало прије осам часова, у најстаријој атинској четврти Плака догодила се експлозија, која је тешко оштетила једну стамбену зграду, и у којој је један пролазник лакше повријеђен, саопштила је локална ватрогасна служба.
Експлозија се догодила у старој двоспратној згради у Улици Лисикрат, која се налази преко пута Стубова Олимпијског Зевса, преноси Прототема.
Ватрогасна бригада која је интервенисала на лицу мјеста из сусједне зграде евакуисала је двије жене, које су пребачене у болницу. Експлозија је била изузетно снажна и чула се у великом дијелу централне Атине а фрагменти зграде су оштетили паркиране аутомобиле, док је ударни талас такође оштетио продавнице у том подручју.
Ватрогасна служба је навела да је експлозија изазвала и мањи пожар. Према првим информацијама, експлозију је изазвало цурење природног гаса.
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