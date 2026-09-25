Logo

Експлозија у центру Атине: Оштећена зграда, аутомобили и продавнице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 11:12

Коментари:

0
Ватрогасци интервенишу на мјесту догађаја након снажне експлозије која је изазвала урушавање зграде и повриједила најмање двије особе у атинском кварту Плака, у петак, 25. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Јутрос, мало прије осам часова, у најстаријој атинској четврти Плака догодила се експлозија, која је тешко оштетила једну стамбену зграду, и у којој је један пролазник лакше повријеђен, саопштила је локална ватрогасна служба.

Експлозија се догодила у старој двоспратној згради у Улици Лисикрат, која се налази преко пута Стубова Олимпијског Зевса, преноси Прототема.

Ватрогасна бригада која је интервенисала на лицу мјеста из сусједне зграде евакуисала је двије жене, које су пребачене у болницу. Експлозија је била изузетно снажна и чула се у великом дијелу централне Атине а фрагменти зграде су оштетили паркиране аутомобиле, док је ударни талас такође оштетио продавнице у том подручју.

Ватрогасна служба је навела да је експлозија изазвала и мањи пожар. Према првим информацијама, експлозију је изазвало цурење природног гаса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Атина

Грчка

Ватрогасци

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

"Москва ће одговорити на санкције Федоровој"

2 ч

0
наночип технологија наука истраживање

Свијет

"Наночип" развио технологију која слијепима омогућава да виде!

4 ч

0
Медвјед

Свијет

Ужас у Русији: Медвјед убио жену у башти

4 ч

0
Кинески предсједник Си Ђинпинг говори током државне вечере са предсједником Доналдом Трампом у Источној соби Бијеле куће, у четвртак, 24. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Си: Тежимо великом препороду кинеске нације

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци

12

53

Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?

12

37

Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

12

32

Шобот: УКЦ од проширења услуга мјесечно увећао приход за два милиона КМ

12

24

"За реконструкцију 1.700 километара мреже 30 милиона евра"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима