"Москва ће одговорити на санкције Федоровој"

Аутор:АТВ редакција
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Москва ће одговорити на санкције ЕУ уведене бившем главном и одговорном уреднику "РТ Франс" Ксенији Федоровој, најавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је оцијенила да одлука ЕУ да уведе санкције Федоровој представља "политичку цензуру".
"С наше стране, обавјештавамо вас да ће бити прикладно одговорено на русофобне нападе релевантних земаља и њихових агресивних блокова", навела је Захарова у саопштењу, преноси Срна.
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