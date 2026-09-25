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"Москва ће одговорити на санкције Федоровој"

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25.09.2026 10:53

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Фото: Танјуг/АП

Москва ће одговорити на санкције ЕУ уведене бившем главном и одговорном уреднику "РТ Франс" Ксенији Федоровој, најавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је оцијенила да одлука ЕУ да уведе санкције Федоровој представља "политичку цензуру".

"С наше стране, обавјештавамо вас да ће бити прикладно одговорено на русофобне нападе релевантних земаља и њихових агресивних блокова", навела је Захарова у саопштењу, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Москва

санкције

Европска унија

Ксенија Федорова

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