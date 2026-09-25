Вријеме данас прави преокрет: Стиже ли нам снијег?

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно са кишом, а на врховима планина могућ је снијег.
Током дана очекује се престанак падавина и смањење облачности.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана повремено и појачан сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 12 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
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