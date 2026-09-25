Logo

Вријеме данас прави преокрет: Стиже ли нам снијег?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 07:57

Коментари:

0
Облачно сиво небо тамно киша црни облаци
Фото: Pexel/Landiva Weber

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно са кишом, а на врховима планина могућ је снијег.

Током дана очекује се престанак падавина и смањење облачности.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана повремено и појачан сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 12 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Вријеме данас

Временска прогноза

Киша

облачно вријеме

Коментари (0)

Више из рубрике

Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Друштво

Српска богатија за 17 беба

2 ч

0
сперматозоиди плодност мушкарци

Друштво

Ново откриће о мушкој плодности: С годинама расте број потенцијално штетних мутација

2 ч

0
Хороскопски знак вага

Друштво

Дневни хороскоп за 25. септембар

2 ч

0
Бањалука киша

Друштво

Бањалука се натапа: Шта нас чека у наредним данима

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима