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Додик о Трампу: Појавио се неко ко ће саслушати и српску страну

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25.09.2026 08:45

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Милорад Додик
Фото: x.com/miloraddodik

Предсједник САД Доналд Трамп да је наду цијелом свијету да се праве вриједности могу вратити и зато смо га подржали, рекао је предсједник Милорад Додик за Јутјуб канал Wayne Allyn Root.

Каже да је већ 2016. године предсједник Доналд Трамп представљао освјежење у глобалној политичкој арени.

„У Бриселу и Вашингтону глобалисти и њихове политике су пријетили одређеним вриједностима, није их било брига за националне идентитет и народе. Трамп је дао свима наду да се те вриједности могу вратити. Подржали смо га, је јер је подржао људскост и људске вриједности“, навео је Додик.

Додик истиче да је Демократска странка промовисала глобализам и квазилибералне вриједности.

„И то је пријетило цијелом свијету, укључујући и мом народу“, каже Додик.

Додик је истакао да је и српски народ патио током ратова.

„Трамп је отворио врата. Напокон се појавио неко ко је желио да нас саслуша и ми смо то све препознали. Подржао сам га као лидера. Добио сам и санкције од администрације Демократа зато што подржавам Трампа. Трампова администрација је те санкције укинула“, подсјетио је Додик.

Додик је напоменуо да се Трампова побједа славила и у Републици Српској.

„Долазак Трампа је донио наду и нама и цијелом свијету“, јасан је Додик, преноси РТРС

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Тагови :

Милорад Додик

Доналд Трамп

Република Српска

Америка

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Срби

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