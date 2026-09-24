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Цвијановић: Настављамо као тим да развијамо Српску и након избора

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24.09.2026 21:08

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Жељка Цвијановић, кандидат СНСД за српског члана Предсједништва БиХ
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Из Вашингтона и Њујорка право на трибину у бањалучком насељу Лазарево, написала је Жељка Цвијановић, кандидат СНСД за српског члана Предсједништва БиХ.

"Заједно са људима који су кроз политику СНСД-а чували, изграђивали, развијали Републику Српску. Настављамо као тим да то чинимо и након ових избора", навела је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Избори 2026

Српски члан предсједништва БиХ

Избори 2026.

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