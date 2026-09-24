Цвијановић: Настављамо као тим да развијамо Српску и након избора

Аутор:АТВ редакција
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Из Вашингтона и Њујорка право на трибину у бањалучком насељу Лазарево, написала је Жељка Цвијановић, кандидат СНСД за српског члана Предсједништва БиХ.
"Заједно са људима који су кроз политику СНСД-а чували, изграђивали, развијали Републику Српску. Настављамо као тим да то чинимо и након ових избора", навела је Цвијановићева.
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