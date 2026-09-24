Logo

Волво послушао возаче: Физичке команде се враћају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 21:39

Коментари:

0
Аутомобил Волво
Фото: Pixabay

Компанија је објавила тизер фотографију новог концепта који ће бити представљен почетком наредне године, а његово рјешење требало би да утиче на дизајн чак 13 нових модела које Волво планира да представи до краја деценије.

Концепт би могао да буде СУВ. Висок предњи дио, равна маска и угласте линије указују на такву каросерију, док Волво истовремено жели да кроз нови модел задржи јасне везе са својим легендарним дизајном из прошлости.

Шеф дизајна компаније Томас Ингенлат наводи да је један од кључних елемената препознатљивости Волво аутомобила дијагонална линија која пролази кроз лого на предњој маски. Међутим, циљ његовог тима је да пронађе начин да традиционални Волво дизајн уведе у нову еру, преноси б92.

Велика промјена очекује се и у кабини. Волво жели да задржи минималистички изглед, али да промијени начин на који возачи комуницирају са аутомобилом. То би могло да значи повратак већег броја физичких прекидача, дугмади и регулатора.

Шумахер

Ауто-мото

Супруга Михаела Шумахера коначно проговорила о њему

"Прекомјерно ослањање на екране и интеракцију са екранима нешто је што купци и новинари веома критикују", рекао је Ингенлат. Према његовим ријечима, Волво жели да постигне бољу равнотежу између дигиталних уређаја и физичке интеракције у аутомобилу.

То не значи да ће екрани нестати. Ингенлат сматра да треба користити екран за оно у чему је најбољи, док функције које возач стално користи не би требало да буду скривене иза екрана.

Његове изјаве могле би да значе повратак физичких команди за функције попут климатизације и гријања сједишта, док би се поједине информације које су стално потребне могле вратити на физичке инструменте. Волво ће нови концепт представити почетком наредне године, а очекује се да ће у наредним мјесецима објавити још најавних материјала, укључујући могуће приказе ентеријера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Волво

Аутомобил

Возачи

Коментари (0)

Више из рубрике

Шумахер Формула 1

Ауто-мото

Супруга Михаела Шумахера коначно проговорила о њему

1 ч

0
Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

Ауто-мото

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

1 д

1
Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

Ауто-мото

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

1 д

0
Застава Црна Гора

Ауто-мото

Црна Гора разматра повећање дозвољене брзине на путевима

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

27

Најбахатији син у Србији поново шокирао све

22

18

Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

22

09

Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

22

07

Бањалука се натапа: Шта нас чека у наредним данима

22

02

Сумња на крађу 150 тона нафте из касарне, обавијештено Тужилаштво БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима