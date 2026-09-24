Волво послушао возаче: Физичке команде се враћају

Аутор:АТВ редакција
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Компанија је објавила тизер фотографију новог концепта који ће бити представљен почетком наредне године, а његово рјешење требало би да утиче на дизајн чак 13 нових модела које Волво планира да представи до краја деценије.
Концепт би могао да буде СУВ. Висок предњи дио, равна маска и угласте линије указују на такву каросерију, док Волво истовремено жели да кроз нови модел задржи јасне везе са својим легендарним дизајном из прошлости.
Шеф дизајна компаније Томас Ингенлат наводи да је један од кључних елемената препознатљивости Волво аутомобила дијагонална линија која пролази кроз лого на предњој маски. Међутим, циљ његовог тима је да пронађе начин да традиционални Волво дизајн уведе у нову еру, преноси б92.
Велика промјена очекује се и у кабини. Волво жели да задржи минималистички изглед, али да промијени начин на који возачи комуницирају са аутомобилом. То би могло да значи повратак већег броја физичких прекидача, дугмади и регулатора.
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"Прекомјерно ослањање на екране и интеракцију са екранима нешто је што купци и новинари веома критикују", рекао је Ингенлат. Према његовим ријечима, Волво жели да постигне бољу равнотежу између дигиталних уређаја и физичке интеракције у аутомобилу.
То не значи да ће екрани нестати. Ингенлат сматра да треба користити екран за оно у чему је најбољи, док функције које возач стално користи не би требало да буду скривене иза екрана.
Његове изјаве могле би да значе повратак физичких команди за функције попут климатизације и гријања сједишта, док би се поједине информације које су стално потребне могле вратити на физичке инструменте. Волво ће нови концепт представити почетком наредне године, а очекује се да ће у наредним мјесецима објавити још најавних материјала, укључујући могуће приказе ентеријера.
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