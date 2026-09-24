Најбахатији син у Србији поново шокирао све

Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсер Никола Кељановић, познатији под надимком "Ћалетов син" годинама показује како изгледа његов живот на високој нози.
Он је познат по бахаћењу, вози аутомобиле од 220.000 евра, носи златан ролекс, а сада је поново шокирао.
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Никола је подијелио фотографију из луксузног аутомобила, а поред волана су се налазиле двије флаше пива и ракија.
Ово је изазвало велику реакцију његових пратилаца, а Кељановић је и сам говорио о свом начину живота који родитељи не подржавају.
"Од мог оца више не зависим. Зарађујем сам, од тог мог сајта се фино уновчим, већ од 18 година. Чујем се са родитељима, нисам лош са њима, али ми замјерају начин живота, медијско експонирање, мајка је често говорила како нисам њен син због тога. Дио мене не подржавају и то је то", рекао је он једном приликом.
Пао годину
Кељановић је признао да је понављао разред у средњој школи.
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"Тад сам и зарађивао, возио сам BMW 5. Била је нека баба из енглеског, баш ме није подносила. Два стручна предмета никако нисам могао да савладам и пао сам. Трећу сам поново уписао и осјећао се као дебил кад сам дошао у клупу са млађом генерацијом. Касније сам четврту ванредно завршио. Искрен да будем, кајем се што сам икад књигу у руке узео. Да сам знао да ћу овако да зарађујем, не бих ни ишао у школу. Ништа ми не треба школа, средња поготово", поручио је без задршке Кељановић који вози бијесна кола од 220.000 евра.
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