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Сматра се опасним по друштво: Италијани депортују држављанина БиХ

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24.09.2026 22:45

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Државна полиција Италије покренула је поступак депортације држављанина Босне и Херцеговине на основу рјешења које је донео квестор (полицијски начелник) провинције Фрозиноне.

Он је тренутно смјештен у Центру за задржавање странаца ради у Потенци, гд‌је ће остати онолико дуго колико је неопходно да се уклоне препреке за његово спровођење до границе.

Одлука о депортацији је донесена јер положај овог држављанина БиХ, који је пуштен из затвора након издржане казне, не спада у категорије предвиђене важећим прописима за издавање боравишне дозволе. Дакле, у Италији не може остати.

Наиме, због досадашњег понашања сматра се друштвено опасним, будући да против њега постоје кривични досијеи за д‌јела као што су насиље над службеним лицем, насиље над приватним лицем, разбојништво, тешко разбојништво, крађа и сексуално насиље, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Депортација

Италија

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