Минић и Додик: Реконструкција улице до Новог Зејтинлика показује да Српска поштује оне који су је стварали

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да реконструкција улице која води до војничког спомен-гробља Нови Зејтинлик показује да Српска поштује оне који су је стварали.
"Ове године, 9. јануара, договорили смо реконструкцију свих гробних мјеста који су били оштећени усљед атмосферских утицаја, договорили смо изградњу ограде и изградњу ове улице", подсјетио је Минић.
Предсједник Милорад Додик рекао је да је начелник општине Соколац Страхиња Башевић по преузимању дужности делегирао реконструкцију ове улице.
"Што се тиче наших капацитета, као што постоји Њујоршка авенија, тако је и ово авенија за нас", навео је Додик након обиласка реконструисане Улице Бораца Војске Републике Српске на Сокоцу.
Према његовим ријечима, осим саобраћајнице, становници насеља кроз које пролази реконструисана улица имају прилаз који и треба да имају.
"Наставићемо да градимо Соколац, јер он то заслужује", нагласио је Додик.
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