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Тајна српске зимнице: Направите најукуснију туршију по старинском рецепту

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24.09.2026 20:46

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Туршија у теглама.
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=aqDbmCmdYYc

Зимница је један од најједноставнијих, најпрактичнијих и најукуснијих начина да свјеже поврће сачувамо све до прољећа.

Ипак, приликом припреме туршије треба бити изузетно опрезан са додацима, јер купну, индустријску туршију треба заобилазити у широком луку. Домаћа туршија једини је исправан и здрав избор.

Конзерванси и адитиви традиционално се додају зимници како би спријечили развој бактерија и гљивица. Међутим, најновија научна истраживања упозоравају да конзерванс, тачније адитив Е211, уништава митохондрије ћелија код човјека и тако значајно убрзава старење.

Овај адитив може изазвати дегенеративне промјене попут Паркинсонове болести, а у најгорем случају резултира цирозом јетре. У комбинацији са витамином Ц формира бензен опасну супстанцу по људско здравље.

Најздравији начин припреме зимнице је свакако онај без конзерванса, гдје се поврће не излаже директно високим температурама, а сво богатство витамина и минерала остаје сачувано све до сљедеће године.

Како да направите домаћу туршију по старинском рецепту?

За класичну туршију без конзерванса потребно вам је сљедеће поврће:

  • Паприке
  • Краставци
  • Зелени парадајз
  • Мрква
  • Карфиол
  • Ситни црни лук
  • Лист целера и коријен очишћеног рена (по жељи)

Количина поврћа одређује се према величини посуде или бурета. Све поврће мора да буде потпуно здраво. Након куповине или брања, оставите га неколико дана да одстоји на сувом и прозрачном мјесту, а затим га добро оперите.

На дно посуде сложите један ред паприка, па затим мијешано поврће по жељи. Додајте лист целера и мало рена, па поново ред паприке све док не напуните буре.

Тајна је у старинској чорби

Када сложите поврће, прелијте га најбољом старинском чорбом која се припрема на сљедећи начин:

У три литра воде прокувајте две шаке опраног вишњевог листа. Затим додајте литар и по чистог винског сирћета, све добро промијешајте и овом течношћу прелијте поврће.

Преко поврћа ставите дрвени крст од здравог чамовог дрвета и притисните га чистим, великим каменом како би се направио притисак који ће извући воду из поврћа и убрзати ферментацију.

У буре од 50 литара додаје се око килограм и по соли. На дно бурета добро је поставити славину и два пута седмично отакати и преливати сирће. Туршију је најбоље припремати и чувати у хладном шпајзу или подруму, преноси Еспресо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Туршија

Рецепт

Зимница

домаћи рецепт

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