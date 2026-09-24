Тајна српске зимнице: Направите најукуснију туршију по старинском рецепту

Аутор:АТВ редакција
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Зимница је један од најједноставнијих, најпрактичнијих и најукуснијих начина да свјеже поврће сачувамо све до прољећа.
Ипак, приликом припреме туршије треба бити изузетно опрезан са додацима, јер купну, индустријску туршију треба заобилазити у широком луку. Домаћа туршија једини је исправан и здрав избор.
Конзерванси и адитиви традиционално се додају зимници како би спријечили развој бактерија и гљивица. Међутим, најновија научна истраживања упозоравају да конзерванс, тачније адитив Е211, уништава митохондрије ћелија код човјека и тако значајно убрзава старење.
Овај адитив може изазвати дегенеративне промјене попут Паркинсонове болести, а у најгорем случају резултира цирозом јетре. У комбинацији са витамином Ц формира бензен опасну супстанцу по људско здравље.
Најздравији начин припреме зимнице је свакако онај без конзерванса, гдје се поврће не излаже директно високим температурама, а сво богатство витамина и минерала остаје сачувано све до сљедеће године.
За класичну туршију без конзерванса потребно вам је сљедеће поврће:
Количина поврћа одређује се према величини посуде или бурета. Све поврће мора да буде потпуно здраво. Након куповине или брања, оставите га неколико дана да одстоји на сувом и прозрачном мјесту, а затим га добро оперите.
На дно посуде сложите један ред паприка, па затим мијешано поврће по жељи. Додајте лист целера и мало рена, па поново ред паприке све док не напуните буре.
Када сложите поврће, прелијте га најбољом старинском чорбом која се припрема на сљедећи начин:
У три литра воде прокувајте две шаке опраног вишњевог листа. Затим додајте литар и по чистог винског сирћета, све добро промијешајте и овом течношћу прелијте поврће.
Преко поврћа ставите дрвени крст од здравог чамовог дрвета и притисните га чистим, великим каменом како би се направио притисак који ће извући воду из поврћа и убрзати ферментацију.
У буре од 50 литара додаје се око килограм и по соли. На дно бурета добро је поставити славину и два пута седмично отакати и преливати сирће. Туршију је најбоље припремати и чувати у хладном шпајзу или подруму, преноси Еспресо.
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