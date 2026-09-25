Крађа у Новом Граду: Из куће нестао новац, полиција трага за починиоцем

Аутор:АТВ редакција
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Полицији у Новом Граду пријављено је да је из једне куће у овом граду украдена одређена количина новца.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор, који је случај квалификовао као кривично дјело „Тешка крађа“.
Полиција ради на расвјетљавању случаја и проналаску извршиоца, саопштено је из ПУ Приједор.
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