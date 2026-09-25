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Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

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25.09.2026 09:51

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У Прњавору је данас почела изградња кружне раскрснице на укрштању саобраћајнице за ауто-пут, регионалног и магистралног пута, чија је вриједност 3,2 милиона КМ, а рок за завршетак радова је 270 дана.
Фото: RTRS

У Прњавору је данас почела изградња кружне раскрснице на укрштању саобраћајнице за ауто-пут, регионалног и магистралног пута, чија је вриједност 3,2 милиона КМ, а рок за завршетак радова је 270 дана.

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић истакао је да је ријеч о специфичној кружној раскрсници због њене величине и обима радова.

"Спољни пречник раскрснице је 94 метра, што је објекат величине фудбалског игралишта, са шест кракова, односно шест улазних и излазних трака", рекао је Јанковић.

Он је навео да су "Путеви Републике Српске" и град Прњавор прије годину дана потписали споразум којим су дефинисане обавезе, те да је град у кратком року ријешио имовинско-правне односе и израдио пројектно-планску документацију.

Градоначелник Прњавора Дарко Томаш рекао је да је почетак изградње кружне раскрснице један од значајних инфраструктурних пројеката за град.

"Овај пројекат ће нашу пословну зону `Вијака` спојити са регионалним и магистралним путем и ауто-путем, али ће бити и својеврсна врата улаза у наш град", истакао је Томаш.

Младен Галић, директор предузећа "МГ Минд", које је извођач радова, рекао је да им је част што им је указано повјерење за реализацију овако великог пројекта.

"Потрудићемо се да ово урадимо квалитетно и у предвиђеном року, а можда и краће, у зависности од услова. Најдуже ће трајати земљани, односно припремни радови, ископи и припрема прије асфалтирања", рекао је Галић.

Извођач радова је "Мркоњић путеви", а радови се финансирају средствима "Путева Републике Српске", уз суфинансирање из средстава "Аутопутева Републике Српске" и подршку Владе Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

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Путеви Републике Српске

Прњавор

Инфраструктура

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