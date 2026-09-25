Logo

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 10:08

Коментари:

0
ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

Стравична трагедија догодила се јуче у Књажевацу, када је петнаестогодишњи Л. Ц. изгубио живот након физичког сукоба са вршњаком Љ. П., потврђено је за портал „Телеграф.рс“.

Према првим информацијама, несрећа се догодила око 18 часова. Између двојице дјечака најприје је избила вербална свађа, која је убрзо прерасла у физички обрачун.

Незванично, Љ. П. је током сукоба ударио Л. Ц. ногом у леђа. Усљед јаког ударца, петнаестогодишњак је изгубио равнотежу, пао и задобио тешку отворену рану у предјелу сљепоочнице.

Од посљедица ове тешке повреде дјечак је преминуо на лицу мјеста, па су љекарске екипе по доласку могле само да констатују смрт.

Полиција и надлежно тужилаштво обавили су увиђај на мјесту трагедије. Према незваничним сазнањима, против малољетног Љ. П. биће покренут поступак због сумње да је извршио кривично дјело нехатно лишење живота. Даља истрага утврдиће све тачне околности и мотиве под којима се одиграо овај трагични догађај.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трагедија

Србија

Туча

малољетник

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Катанац врата капија

Србија

Позната домаћа фабрика обуће пред гашењем: Некад су радили и за "Праду"

17 ч

0
аутобус сједишта вожња путници

Србија

Несрећа у Младеновцу: Аутобус се закуцао у Голф, међу повријеђенима и дјеца

19 ч

0
Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

Србија

Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

20 ч

0
Медвјед

Србија

Драма на Тари: Медвјед појурио према шесторо људи

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци

12

53

Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?

12

37

Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

12

32

Шобот: УКЦ од проширења услуга мјесечно увећао приход за два милиона КМ

12

24

"За реконструкцију 1.700 километара мреже 30 милиона евра"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима