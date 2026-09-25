Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стравична трагедија догодила се јуче у Књажевацу, када је петнаестогодишњи Л. Ц. изгубио живот након физичког сукоба са вршњаком Љ. П., потврђено је за портал „Телеграф.рс“.
Према првим информацијама, несрећа се догодила око 18 часова. Између двојице дјечака најприје је избила вербална свађа, која је убрзо прерасла у физички обрачун.
Незванично, Љ. П. је током сукоба ударио Л. Ц. ногом у леђа. Усљед јаког ударца, петнаестогодишњак је изгубио равнотежу, пао и задобио тешку отворену рану у предјелу сљепоочнице.
Од посљедица ове тешке повреде дјечак је преминуо на лицу мјеста, па су љекарске екипе по доласку могле само да констатују смрт.
Полиција и надлежно тужилаштво обавили су увиђај на мјесту трагедије. Према незваничним сазнањима, против малољетног Љ. П. биће покренут поступак због сумње да је извршио кривично дјело нехатно лишење живота. Даља истрага утврдиће све тачне околности и мотиве под којима се одиграо овај трагични догађај.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
17 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
53
12
37
12
32
12
24
Тренутно на програму