Позната домаћа фабрика обуће пред гашењем: Некад су радили и за "Праду"

Аутор:АТВ редакција
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Фабрика обуће Веро д.о.о. из Апатина покренула је поступак ликвидације.
Непуних годину и по дана од смрти власнице Љиљане Прентић, Веро доо је од стабилне и успешне фирме дошао до ликвидације. Од 21. септембра, како су раније најавили њени законски наследници и нови власници, Данило Прентић и Јана Маричић, очекује се да 90 радника добије решења о годишњем одмору, након ког ће им престати радни однос, преносе Нове апатинске новине.
Остали (њих око 200) ће наставити да раде док се не заврше унапријед уговорени послови.
Шта ће дешавати зависи од тога да ли ће се фирма успјети извући из тешке материјалне ситуације у којој се нашла и наставити да ради или ће се поступак ликвидације окончати њеним гашењем.
"Има више узрока који су довели до ове ситуације у фирми. Са једне стране, одласком директора, повећао се број боловања радника, пао је квалитет производа, смањене су наруџбе, каснило се са испорукама... Са друге стране, иако су се трудили, нови власници се нису најбоље снашли у свему шта их је дочекало и проблеми су се полако почели гомилати на свим пољима. Покојни директор је била веома способна и организована жена и овај бизнис је имала у малом прсту. Од производње, до трговине. Савршено је познавала италијански језик, склапала веома добре пословне аранжмане, водила рачуна да производња тече без застоја, одржавала дисциплину у колективу, испуњавала рокове и квалитет... Једноставно, Веро је био њен живо", каже добро упућен извор из ове фирме.
Ријеч је о фабрици познатој по производњи обуће за реномиране свјетске модне куће, међу којима је била и италијанска Прада.
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Још додаје да им је директор, недуго пред одлазак у болницу, повјерила да не брину, да она штеди како би имали за нека кризна времена, уколико дођу.
"Рекла нам је да имамо довољно новца да издржимо чак двије кризне године, да имамо за исплату плата. Међутим, након њеног одласка брзо су почели губици и тај новац се истопио много брже", додаје саговорник.
Веро је запошљавао око 300 радника. Многи од њих остају на улици без ријешења шта и како даље, посебно они којима је плата из ове фирме била и једино примање у породици.
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