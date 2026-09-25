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Прекопавао и помјерао гробове без одобрења чланова породице умрлих

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25.09.2026 10:31

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска станица Пале доставиће Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево извјештај против лица чији су иницијали Ј.Х. из Пала због почињеног кривичног дјела повреда гроба или умрлог лица.

Полицији је јуче пријављено да је наведено лице у претходном периоду на локалитету Кременита Брда у општини Пале прекопало и помјерило гробове без одобрења чланова породице умрлих, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево евидентирана су два кривична дјела, јавни ред и мир нарушен је два пута, а догодиле су се три саобраћајне незгоде са материјалном штетом

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Тагови :

Гробље

Гроб

Пале

Полиција

ОЈТ Источно Сарајево

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