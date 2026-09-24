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Источна Илиџа коначно добија вртић

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24.09.2026 19:46

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Вртић у Источној Илици.
Фото: ATV

Источна Илиџа нема нити један јавни вртић. А цијене приватних сада износе 450КМ по малишану. Због тога је питање вртића једно од горућих.

Договор је пао, Влада ће финансирати изградњу вртића. Новац ће бити уплаћен из два дијела како би градња ускоро могла почети. Раније је предсједник РС нудио помоћ, но начелник Маринко Божовић није желио послати захтјев.

"Наравно да је упућен. Начелник и ја смо у свакодневном контакту, тако да нема никаквих проблема. То је велика добробит за нашу општину, за наше становнике и за нашу дјецу", рекао је предсједник Скупштине општине Источна Илиџа Славиша Мочевић.

Сам Божовић није одговарао на наше поруке и позиве. Раније је саопштено да је обезбијеђен дио средстава, а да ће се вртић градити у насељу Шкрбино Поље.

"У наредном периоду, у наредних мјесец дана ћемо одредити локацију и ући у саму процедуру", истакао је предсједник Скупштине општине Источна Илиџа Славиша Мочевић.

Из СНСД-а поручују да су захтијевали да се то питање стави на дневни ред СО, те да су због тога прикупили 1500 потписа грађана ове општине.

"Такође, тражили смо да се промијени регулациони план и утврди тачно локација изградње вртића. Међутим општинска власт на челу са Маринком Божовићем за ово није имала слуха. Чак ни да тачка дневног реда буде на којој ће се то разматрати, а камоли да подржи ову изградњу", изјавио је одборник СНСД у СО Источна Илиџа Наташа Шеховац.

У сусједном Источном Новом Сарајеву постоје два јавна вртића, а цијена за једно дијете је 250КМ.

"Ми имамо чак ситуацију да се дјеца и родитељи из општине источна Илиџа селе у Источно Ново Сарајево, само како би им дјеца могла ићи у вртић", казао је одборник СНСД у СО Источна Илиџа Наташа Шеховац.

Према до сада доступним информацијама, вртић, када се изгради, моћи ће да прими 230 малишана.

Интересовање грађана за ове кредитне олакшице - не јењава. У ИРБ-у очекују да ће до краја године број одобрених стамбених кредита наставити да расте, а за многе породице овакви програми могли би бити први корак ка рјешавању стамбеног питања.

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Тагови :

Источна Илиџа

Вртић

изградња вртића

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