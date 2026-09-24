Минић: Одговорно обављати функцију предсједника Републике

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас да жели да допринесе стабилност и да настави одговорно да обавља функцију предсједника Републике, као што је то радио Милорад Додик, који је отишао и у Суд БиХ да би заштитио друге.
На трибини СНСД-а у препуној дворани на Тргу Републике Србије у Источном Новом Сарајеву, Минић је подсјетио окупљене да не забораве да је пола оних који су сада на кандидатским листама подржали оно што су политичко Сарајево и Кристијан Шмит радили Додику и другим званичницима СНСД-а који су били под санкцијама.
То треба имати у виду приликом гласања на изборима, рекао је Минић.
Поновио је да је његов противкандидат из СДС-а Бранко Блануша одбио позив за синоћњи тв дуел на РТРС-у, истичући да је тиме побјегао од становника Српске, а не од њега.
"Замислите да неко ко хоће да буде предсједник не смије да буде у тв емисији, како би онда сутра отишао на разговор са неким амбасадором, неким другим државником? Како би стао за било шта за Републику Српску", упитао је Минић.
Минић је навео да власт предвођена СНСД-ом води рачуна о стабилности, безбједности, борцима и свима другима, те да је зато на изборима потребно гласати за СНСД.
(Срна)
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