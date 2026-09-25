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Упозорење за возаче: Мокри коловози, магла и одрони широм Српске

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25.09.2026 08:03

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Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу
Фото: Pexel/ Erik Mclean

У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ коловози су мокри и клизави, а повећана је опасност од одрона на дионицама у усјецима, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На подручјима без падавина, посебно уз ријечне токове и у котлинама, има магле и сумаглице која смањује видљивост, а забиљежени су и повремени јаки удари вјетра у Херцеговини.

Петоминутне обуставе саобраћаја од 7.00 до 15.00 часова на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента, због минерских радова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Петнаестоминутне обуставе саобраћаја актуелме су и на магистралном Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила.

Превоз вангабаритног терета одвијеће се на правцима ентитетска граница Станић Ријека - гранични прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше и гранични прелаз Градишка-Лакташи.

На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, саопштено је из Ауто-мото савеза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ауто-мото савез Републике Српске

саопштење

Возачи

одрони

саобраћај

Стање на границама

стање на путевима

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