Упозорење за возаче: Мокри коловози, магла и одрони широм Српске

Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ коловози су мокри и клизави, а повећана је опасност од одрона на дионицама у усјецима, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На подручјима без падавина, посебно уз ријечне токове и у котлинама, има магле и сумаглице која смањује видљивост, а забиљежени су и повремени јаки удари вјетра у Херцеговини.
Петоминутне обуставе саобраћаја од 7.00 до 15.00 часова на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента, због минерских радова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Петнаестоминутне обуставе саобраћаја актуелме су и на магистралном Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила.
Превоз вангабаритног терета одвијеће се на правцима ентитетска граница Станић Ријека - гранични прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше и гранични прелаз Градишка-Лакташи.
На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, саопштено је из Ауто-мото савеза.
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