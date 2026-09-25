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Без струје данас 800 потрошача

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25.09.2026 08:01

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Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

У Сребреници ће данас без електричне енергије бити 800 потрошача током планског ремонта трафостанице "Зелени Јадар", најављено је из "Електро-Бијељине".

Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће насеља од Зеленог Јадра према Скеланима.

Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Осмаче", "Клотијевац",

"Љубисавићи" и "Сребреница камен".

Из "Електро-Бијељине" истичу значај најављених радова за поузданост система дистрибуције и квалитет испоруке електричне енергије, преноси Срна.

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Тагови :

Електро-Бијељина

саопштење

насеља без струје

ремонт

Сребреница

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