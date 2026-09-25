Без струје данас 800 потрошача

Аутор:АТВ редакција
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У Сребреници ће данас без електричне енергије бити 800 потрошача током планског ремонта трафостанице "Зелени Јадар", најављено је из "Електро-Бијељине".
Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће насеља од Зеленог Јадра према Скеланима.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Осмаче", "Клотијевац",
"Љубисавићи" и "Сребреница камен".
Из "Електро-Бијељине" истичу значај најављених радова за поузданост система дистрибуције и квалитет испоруке електричне енергије, преноси Срна.
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