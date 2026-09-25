Трагедија у БиХ: Агресивни бик насмрт избо власника, фармер подлегао тешким повредама пред кућом

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија догодила се јуче у 09.30 часова, у Сладни код Сребреника, у засеоку Панђуриште, на њиви Ибрахима Шкахића (76), када га је избо агресивни бик.
Према сазнањима Аваза трагедија се догодила на њиви, у близини породичне куће. Несрећни Ибрахим је од повреда издахнуо пред кућом.
Према ријечима мјештана Сладне, ово је велика трагедија, у породици владају туга и жалост за човјеком који се цијелог живота борио за породицу, па је узгајао и товио бикове и краве музаре. Један од рођака, Неџмудин Шкахић Неџо, такође један од вриједних фармера, каже како су Ибрахим и његова породица вриједни људи, борци за живот.
– Још не могу да дођем себи. Синоћ сам сазнао шта се догодило рођаку Ибри. Он је баш био људина, вриједан и поштен човјек. С обзиром на то да сам и ја фармер, често смо били заједно и причали о овом тешком послу. Ово до сада, да бик свога хранитеља избоде на смрт, нисам чуо. Жао нам је. Сахрана ће се обавити данас на мјесном гробљу– рекао је Неџо Шкахић за „Аваз“.
Самир, Ибрахимов син, такође се бави сточарством, као возач млијека у ЗЗ „Грачанка“, гдје ради годинама. Није имао снаге да говори о томе како је изгубио оца. Показао је њиву гдје је бик напао оца и неколико пута га избо по тијелу.
Нашли су га зет Мирсад и сестра, позвали у помоћ те га довезли до куће, гдје је од тешких тјелесних повреда подлегао.
Аваз сазнаје да ће агресивног бика сутра ловци усмртити, јер му нико од укућана, нити комшија и мјештана, не смије прићи.
Чак је и репортеру „Дневног аваза“ речено да ни за живу главу агресивном бику не прилази на 100 метара близине.
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