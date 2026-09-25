Аутор:АТВ редакција
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У Дервенти је данас свечано отворен реконструисани објекат Основне школе "Никола Тесла", за чију је санацију и опремање Влада Републике Српске издвојила око 7,2 милиона КМ.
Објекат су свечано отворили премијер Републике Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривој Голубовић, градоначелник Дервенте Игор Жунић и директор школе Љубиша Ђурић са ученицима.
Дервента је овим добила један од најсавременијих школских објеката у регији.
Објекат школе је оштећен у земљотресу крајем 2020. године, а с обзиром на то да је зграда била стара, неопходна је била реконструкција.
Први упис ученика у ову школу био је 1879. године, па се та година сматра и почетком њеног постојања.
Зграда школе налази се на листи заштићених споменика, па током реконструкције није мијењан њен спољни изглед. Фасада је урађена по угледу на стару са новим освјетљењем.
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