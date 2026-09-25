Цвијановић: Страни чланови показали сумњу у рад Koмисије

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић изјавила је да су страни чланови показали сумњу у рад Комисије за очување националних споменика БиХ која више и не постоји, те је самоиницијативно напустили.
Цвијановићева је навела да су се два страна чланова самоиницијативно повукла која су нелегално именована у рад Комисије, те да су тиме показали да су свјесни да се десио вето у Народној скупштини и да се је много политизације на овом питању.
Нагласила је да је неколико пута сам писала Унеску о томе, а они су и сами раније упозоравали да неће да њихови чланови генерално да се баве питањем урбанизма, додјељивањем одређених дозвола, планском документацијом или слично.
Она је истакла да се не може допустити да се Комисија бави било чиме за шта није надлежна.
"Полако, камен по камен, градимо овај пут. Плански је било направљено неколико корака и дошли смо до тога да се сумња појавила тамо гдје је требало да се појави, јер ти људи не треба да учествују у раду ове комисије, али је она злоупотребљена“, рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.
Она је додала да је та комисија сама себи током година приграбила надлежност, која никада није била предвиђена према Анексу осам Дејтонског споразума, јер се тачно зна шта је одређивање оног што су национални споменици.
"Тако да идемо полако завршавати ту причу. Може бити по договору, може бити да су сви заступљени, да сви водимо рачуна, али не може бити да се узурпира било који национални споменик или да се узурпира било шта што припада вјерској или некој другој идентификацији било којег народа", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци, преноси Срна.
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