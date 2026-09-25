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Алармантно упозорење љекара: Ове болести су највећи убица на Балкану

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25.09.2026 16:57

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Алармантно упозорење љекара: Ове болести су највећи убица на Балкану
Фото: Envato/thichas

Према подацима Института „Др Милан Јовановић Батут“, болести срца и крвних судова изазову више од половине смртних случајева, а представљају и водећи узрок смртности у свијету, односећи око 20,5 милиона живота годишње.

Поводом Свјетског дана срца, Батут је објавио податке о кардиоваскуларним болестима, најважнијим факторима ризика, али и препоруке грађанима за очување здравља срца.

Процјењује се да више од 620 милиона људи данас живи са неким кардиоваскуларним проблемом, док су међу најчешћим озбиљним стањима акутни инфаркт миокарда и мождани удар.

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Ситуација је изузетно озбиљна, јер Батут наводи да су готово половина свих узрока смрти посљедица кардиоваскуларних обољења. Истовремено, према подацима које Институт истиче, чак до 80 одсто превремених кардиоваскуларних догађаја могуће је спријечити, због чега превенција има велики значај.

Хипертензија међу највећим ризицима

Батут као један од најзначајнијих фактора ризика издваја повишен крвни притисак, односно хипертензију. Како наводи Институт, она се сматра појединачно највећим покретачем и узроком више од 10,8 милиона смртних случајева годишње на глобалном нивоу.

Међу значајним ризицима наводе се и употреба дуванских производа, повишен ниво шећера у крви, физичка неактивност, прекомјерна тјелесна маса и гојазност.

Батут упозорава и на значај фактора животне средине, прије свега загађења ваздуха, које се према савременим епидемиолошким истраживањима повезује са великим бројем кардиоваскуларних смрти.

Институт грађанима препоручује низ промјена животних навика које могу допринијети смањењу ризика од болести срца и крвних судова:

Водите рачуна шта једете

Батут савјетује да се предност даје нутритивно вриједним намирницама, а да се избјегавају пржена и похована храна.

Планирајте оброке

Препоручује се смањење уноса високо прерађених намирница, пекарских производа и брзе хране, уз више поврћа, интегралних житарица, махунарки и воћа.

Алкохол сведите на минимум

Батут савјетује избјегавање алкохола или његово свођење на најмању могућу мјеру.

Будите физички активни

За одрасле се препоручује између 150 и 300 минута умјерене физичке активности недјељно. Као примјер се наводи око 30 минута брзог хода дневно, пет дана у недјељи.

Уведите "активни транспорт"

Кад год је могуће, аутомобил или аутобус треба замијенити пјешачењем или бициклом. Батут савјетује и коришћење степеница умјесто лифта.

Престаните да пушите

Према препорукама Института, престанак пушења представља једну од најважнијих мјера за заштиту здравља. Батут посебно упозорава и на електронске цигарете и уређаје за загријавање дувана.

Избјегавајте пасивно пушење

Институт савјетује да дом буде простор без дуванског дима и да се избјегава изложеност дуванском диму других особа, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

срчани удар

Болест

пушење

здрава исхрана

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