Алармантно упозорење љекара: Ове болести су највећи убица на Балкану

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима Института „Др Милан Јовановић Батут“, болести срца и крвних судова изазову више од половине смртних случајева, а представљају и водећи узрок смртности у свијету, односећи око 20,5 милиона живота годишње.
Поводом Свјетског дана срца, Батут је објавио податке о кардиоваскуларним болестима, најважнијим факторима ризика, али и препоруке грађанима за очување здравља срца.
Процјењује се да више од 620 милиона људи данас живи са неким кардиоваскуларним проблемом, док су међу најчешћим озбиљним стањима акутни инфаркт миокарда и мождани удар.
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Ситуација је изузетно озбиљна, јер Батут наводи да су готово половина свих узрока смрти посљедица кардиоваскуларних обољења. Истовремено, према подацима које Институт истиче, чак до 80 одсто превремених кардиоваскуларних догађаја могуће је спријечити, због чега превенција има велики значај.
Батут као један од најзначајнијих фактора ризика издваја повишен крвни притисак, односно хипертензију. Како наводи Институт, она се сматра појединачно највећим покретачем и узроком више од 10,8 милиона смртних случајева годишње на глобалном нивоу.
Међу значајним ризицима наводе се и употреба дуванских производа, повишен ниво шећера у крви, физичка неактивност, прекомјерна тјелесна маса и гојазност.
Батут упозорава и на значај фактора животне средине, прије свега загађења ваздуха, које се према савременим епидемиолошким истраживањима повезује са великим бројем кардиоваскуларних смрти.
Институт грађанима препоручује низ промјена животних навика које могу допринијети смањењу ризика од болести срца и крвних судова:
Батут савјетује да се предност даје нутритивно вриједним намирницама, а да се избјегавају пржена и похована храна.
Препоручује се смањење уноса високо прерађених намирница, пекарских производа и брзе хране, уз више поврћа, интегралних житарица, махунарки и воћа.
Батут савјетује избјегавање алкохола или његово свођење на најмању могућу мјеру.
За одрасле се препоручује између 150 и 300 минута умјерене физичке активности недјељно. Као примјер се наводи око 30 минута брзог хода дневно, пет дана у недјељи.
Кад год је могуће, аутомобил или аутобус треба замијенити пјешачењем или бициклом. Батут савјетује и коришћење степеница умјесто лифта.
Према препорукама Института, престанак пушења представља једну од најважнијих мјера за заштиту здравља. Батут посебно упозорава и на електронске цигарете и уређаје за загријавање дувана.
Институт савјетује да дом буде простор без дуванског дима и да се избјегава изложеност дуванском диму других особа, преноси Б92.
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