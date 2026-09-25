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Бакин тајни рецепт за зимницу: Ове киселе фефероне остају хрскаве

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25.09.2026 17:26

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Фефероне
Фото: Pexels/Mari M

За све који воле љуто и кисело уз ручак, тегла феферона је незамјењива у остави, а да их укиселите потребно вам је само сирће, вода и со.

Рецепт по којем су фефероне спремале наше баке захтјева свега неколико састојака: свјеже и здраве фефероне, першун, со и прокувани прелив од сирћета и воде.

Овако припремљена зимница задржава хрскавост и пун укус током цијеле зиме, а тајна је у једноставној припреми без конзерванса. Брзо, једноставно и увијек укусно.

Састојци:

  • 500 г свјежих феферона
  • 300 мл сирћета
  • 700 мл воде
  • 2 кашике соли
  • першунов лист по укусу

Припрема:

Фефероне добро оперите и осушите. Прегледајте их и одстраните оне које имају оштећења или мекане дијелове. Можете их оставити цијеле, а по жељи их на неколико мјеста благо пробушити чистом иглом како би прелив лакше продро у унутрашњост.

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У шерпу сипајте воду и сирће, додајте со и ставите на шпорет. Загријевајте док смјеса не проври, па је склоните са рингле.

У чисту и стерилисану теглу почните да слажете фефероне. Ређајте их што правилније како би се искористио простор и како би паприке остале што боље потопљене. Између слојева додајте мало сјецканог першуновог листа.

Врућим прокуваним преливом пажљиво прелијте паприке тако да буду потпуно покривене. Оставите мало простора при врху тегле. Обришите руб тегле, ставите поклопац и добро затворите. Оставите да се потпуно охлади, а затим је чувајте на тамном и хладном мјесту, преноси Информер.

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Тагови :

Фефероне

Зимница

Рецепт

домаћи рецепт

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