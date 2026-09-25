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Монструозан чин подстанара: Запалио стан, па урадио ово

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25.09.2026 17:18

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Женске руке бацају дрва на ватру.
Фото: Pexels/Tim Mossholder

Полиција у Гроцкој ухапсила је С. Г. (35) због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности, тако што је намјерно изазвао пожар у стану у Врчину у којем је живио као подстанар, а потом, како се сумња, затворио водоводне вентиле како станари не би могли да гасе ватру!

Пожар је избио у понедјељак, када је осумњичени, из за сада неутврђених разлога, намјерно запалио стан, а затим га напустио.

Прије него што је отишао, затворио је водоводне вентиле у објекту, чиме је комшијама и станарима додатно онемогућио покушај да спријече ширење ватрене стихије.

Стан је у пожару потпуно изгорио, а само пуком срећом није било повређених.

Полиција је С. Г. ухапсила неколико дана касније, а против њега је поднијета кривична пријава због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

подметање пожара

Србија

Црна хроника

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