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Додик: Зел је у праву, назвао је ствари правим именом

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25.09.2026 18:08

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Милорад Додик Вишеград
Фото: Srna

Предсједник Милорад Додик рекао је да су Бошњаци злоупотребљавали сваку врсту институционалног капацитета БиХ и да је и праву предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел, који је рекао да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачења.

Предсједник републиканске партије у Израелу, Марк Зел, навео је да Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана и да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачавања овлаштења.

"Зел је човјек који разумије ситуацију у БиХ мало више него неки други. Он је човјек који је без оклијевања називао ствари правим именом, тако и овај пут", рекао је Додик, преноси "Срна".

Указао је да је најсвјежији примјер томе је Денис Бећировић отишао у УН и лагао на Србе, на Републику Српску, на Србију, а на то није имао право по Уставу, јер се у име БиХ јавно могу износити ставови само када су усаглашени.

"Зато је Зел у праву кад говори о тим узурпацијама", рекао је Додик и додао да то ради и Елмедин Конаковић.

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Тагови :

Милорад Додик

Марк Зел

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