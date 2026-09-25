Додик: Зел је у праву, назвао је ствари правим именом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да су Бошњаци злоупотребљавали сваку врсту институционалног капацитета БиХ и да је и праву предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел, који је рекао да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачења.
Предсједник републиканске партије у Израелу, Марк Зел, навео је да Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана и да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачавања овлаштења.
"Зел је човјек који разумије ситуацију у БиХ мало више него неки други. Он је човјек који је без оклијевања називао ствари правим именом, тако и овај пут", рекао је Додик, преноси "Срна".
Указао је да је најсвјежији примјер томе је Денис Бећировић отишао у УН и лагао на Србе, на Републику Српску, на Србију, а на то није имао право по Уставу, јер се у име БиХ јавно могу износити ставови само када су усаглашени.
"Зато је Зел у праву кад говори о тим узурпацијама", рекао је Додик и додао да то ради и Елмедин Конаковић.
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