Званично пуштен у саобраћај Стари приједорски пут: Ријешен велики проблем

Аутор:АТВ редакција
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Реконструисани стари приједорски пут данас је званично пуштен у саобраћај, а догађају су присуствовали бројни званичници Републике Српске.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је након обиласка реконструисаног Старог приједорског пута у бањалучком насељу Драгочај да се реализацијом инфраструктурних радова настоје ријешити многи проблеми грађана.
Минић је навео да је реконструкција овог пута саставни дио свих инфраструктурних радова који се реализују у Српској.
"Настојимо реализацијом инфраструктурних радова да ријешимо многе проблеме наших грађана и да Републику Српску учинимо љепшим мјестом за живот свих грађана", рекао је Минић новинарима.
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Он је додао да новоотворена саобраћајница има велики значај за безбједност грађана овог насеља, посебно дјеце.
Минић је подсјетио да је ова саобраћајница била неусловна за саобраћај, али да је је извршена њена реконструкција прије рока, за коју је Градска управа Бањалука једино дала сагласност.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у бањалучком насељу Драгочај, гдје је званично пуштен у саобраћај реконструисани Стари приједорски пут, да је републичка власт препознала оправдане захтјеве мјештана и прије рока завршила радове.
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"Наставићемо са реализацијом и других пројеката широм Републике Српске како би обезбиједили што бољи живот грађана Српске", изјавио је новинарима Додик новинарима након пуштања у раду ове саобраћајнице.
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је да је отворена модерна саобраћајница ширине око 520 центиметара са двије саобраћајне траке, пјешачком стазом.
"Овај пут је важан јер служи као обилазница и укључује се на оближни магистрални пут", навео је Јанковић, те додао да је радове извела фирма "Козара путеви".
Ријеч је о 1.700 метара пута који служи као обилазница и укључује се на оближњи магистрални пут. Вриједност радова је око 1,5 милиона КМ.
Стари приједорски пут укључује се на магистрални пут Ивањска–Шарговац.
Догађају су присуствовали премијер Саво Минић, потпредсједник Владе Ален Шеранић, Организациони секретар СНСД-а Игор Додик, Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица, те бројни грађани.
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