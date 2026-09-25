Logo

Званично пуштен у саобраћај Стари приједорски пут: Ријешен велики проблем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 18:52

Коментари:

0
Додик и Минић на отварању Старог приједорског пута
Фото: Срна

Реконструисани стари приједорски пут данас је званично пуштен у саобраћај, а догађају су присуствовали бројни званичници Републике Српске.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је након обиласка реконструисаног Старог приједорског пута у бањалучком насељу Драгочај да се реализацијом инфраструктурних радова настоје ријешити многи проблеми грађана.

Минић је навео да је реконструкција овог пута саставни дио свих инфраструктурних радова који се реализују у Српској.

"Настојимо реализацијом инфраструктурних радова да ријешимо многе проблеме наших грађана и да Републику Српску учинимо љепшим мјестом за живот свих грађана", рекао је Минић новинарима.

Милорад Додик

БиХ

Јасна порука Додика крњем Уставном суду: Сарајевска ујдурма

Он је додао да новоотворена саобраћајница има велики значај за безбједност грађана овог насеља, посебно дјеце.

Минић је подсјетио да је ова саобраћајница била неусловна за саобраћај, али да је је извршена њена реконструкција прије рока, за коју је Градска управа Бањалука једино дала сагласност.

Додик: Републичка власт препознала оправдане захтјеве мјештана

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у бањалучком насељу Драгочај, гдје је званично пуштен у саобраћај реконструисани Стари приједорски пут, да је републичка власт препознала оправдане захтјеве мјештана и прије рока завршила радове.

Крст

Друштво

Датум рођења открива који светац је ваш заштитник

"Наставићемо са реализацијом и других пројеката широм Републике Српске како би обезбиједили што бољи живот грађана Српске", изјавио је новинарима Додик новинарима након пуштања у раду ове саобраћајнице.

Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је да је отворена модерна саобраћајница ширине око 520 центиметара са двије саобраћајне траке, пјешачком стазом.

"Овај пут је важан јер служи као обилазница и укључује се на оближни магистрални пут", навео је Јанковић, те додао да је радове извела фирма "Козара путеви".

Ријеч је о 1.700 метара пута који служи као обилазница и укључује се на оближњи магистрални пут. Вриједност радова је око 1,5 милиона КМ.

Стари приједорски пут укључује се на магистрални пут Ивањска–Шарговац.

Догађају су присуствовали премијер Саво Минић, потпредсједник Владе Ален Шеранић, Организациони секретар СНСД-а Игор Додик, Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица, те бројни грађани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Стари приједорски пут

Драгочај

Милорад Додик

Саво Минић

Коментари (0)

Више из рубрике

Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци

Бања Лука

Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци

7 ч

1
стручњак за безбједност саобраћаја

Бања Лука

„Надлежни спавају већ шест година“: Јаћимовић о саобраћајном колапсу у Бањалуци

10 ч

0
"У Бањалуци поскупљује јавни превоз након избора"

Бања Лука

"У Бањалуци поскупљује јавни превоз након избора"

10 ч

0
ГрО СНСД Бањалука демантује БН телевизију: Нетачни и злонамјерни наводи

Бања Лука

ГрО СНСД Бањалука демантује БН телевизију: Нетачни и злонамјерни наводи

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Огњен Топић одржао час тајландског бокса у Бањалуци

19

58

Смеће и даље гуши Бањалуку, Град игнорише проблем отпада

19

53

Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве

19

50

Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

19

47

Велика трагедија, четворогодишњи дјечак пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима