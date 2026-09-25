Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Шест заједница етажних власника са подручја Прњавора остварило је право на укупно 20.000 КМ бесповратних средстава за суфинансирање пројеката обнове и одржавања стамбених зграда.
Појединачни износи крећу се од 1.500 до 5.000 КМ, а право су оствариле регистроване заједнице етажних власника које редовно измирују своје обавезе, саопштено је из Градске управе Прњавор.
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Градоначелник Прњавора Дарко Томаш изјавио је да је ријеч о наставку вишегодишње подршке станарима који сопственим средствима улажу у уређење и одржавање стамбених објеката.
"Током протеклих пет година кроз овај програм подржано је укупно 30 пројеката, за шта је из буџета издвојено 105.000 КМ", навео је Томаш.
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Представник Заједнице етажних власника "Трг српских бораца број три" Предраг Јанковић рекао је да ће средства уложити у санацију кровне конструкције, односно лимарске радове на крову и израду термичке изолације поткровља.
Он је напоменуо да су овој заједници средства додијељена први пут, те је захвалио градоначелнику и његовом тиму.
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