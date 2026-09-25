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Јагода у супермаркету: Необична љубавна прича

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Извор:

АТВ

25.09.2026 20:19
Јагода у супермаркету: Необична љубавна прича

„Јагода у супермаркету“ је српски филм из 2003. године у режији Душана Милића.


Радња прати Јагоду која ради у супермакрету и машта о правој љубави,а ли нажалост нема срећа као њена колегиница Љубица.

Уздрмана емотивним проблемима Јагода изазове инцидент због којег упада наоружани бивши специјалац и заробљава таоце. Како ноћ пролази, симпатије између касирке и специјалца расту, и удружени покушавају да се супротставе полицији која опкољава супермаркет са циљем да ликвидира отмичара.


Филм на духовит и сатиричан анчин показује атмосферу Београда почетком 2000-их.



„Јагода у супермаркету“ - субота у 23 часа и 40 минута.

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