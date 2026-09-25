Јагода у супермаркету: Необична љубавна прича

Извор:
АТВ
„Јагода у супермаркету“ је српски филм из 2003. године у режији Душана Милића.
Радња прати Јагоду која ради у супермакрету и машта о правој љубави,а ли нажалост нема срећа као њена колегиница Љубица.
Уздрмана емотивним проблемима Јагода изазове инцидент због којег упада наоружани бивши специјалац и заробљава таоце. Како ноћ пролази, симпатије између касирке и специјалца расту, и удружени покушавају да се супротставе полицији која опкољава супермаркет са циљем да ликвидира отмичара.
Филм на духовит и сатиричан анчин показује атмосферу Београда почетком 2000-их.
„Јагода у супермаркету“ - субота у 23 часа и 40 минута.
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