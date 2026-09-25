Минић најавио ваучере и велику помоћ за младе

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић вечерас је на трибини "Млади питају" у Бањалуци рекао да су до сада спроведене бројне мјере које треба да опредијеле младе да се школују и остану да живе и раде у Српској.
Минић је појаснио да су то мјере пронаталитетне политике, основног и средњег образовања, бесплатног студирања и многе друге.
Он је новинарима рекао да ће младима пренијети које је Влада Српске припремила пакете мјера када је ријеч о стамбеном збрињавању, изградњи одређених станова који би били рентани по симболичним цијенама.
Додао је да су планирани и ваучери који ће бити подијељени средњошколцима једном годишње да за тај износ могу положити возачки испит или да га по сопственом избору искористе за нешто друго.
"За студенте завршних година факултета припремићемо стартап пакете. Потребно је основати фондове за привреду и младе, јер је Република Српска финансијски ликвидна и иде узлазном путањом", рекао је Минић новинарима у Бањалуци гдје је заједно са кандидатом СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић учествовао на трибини "Млади питају" на платоу испред Спортскедворане "Борик".
Он је нагласио да заједно са младима треба креирати мјере да би изразили жељу да остану у Српској.
Додао је да се упоредо ради и инфраструктура, енергетска мрежа, те да се на сваком кораку види развој Републике Српске, преноси Срна.
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