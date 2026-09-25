Logo

Скандалозне поруке мржње у Брчком: Исписали "Србе на врбе" испред школе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 21:46

Коментари:

0
Брчко Дистрикт
Фото: РТРС

Графити "Србе на врбе" и "Нож колац Јасеновац" исписани су црном бојом данас послије подне у дворишту подручног одјељења Друге основне школе у насељу Грчица и на још неким мјестима у Брчко дистрикту.

Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић најоштрије је осудио овакве поруке мржње и изразио увјерење да ће Полиција дистрикта ефикасно и професионално открити ауторе и предмете доставити Тужилаштву и Суду ради процесуирања.

Он је истакао да посебно забрињавају такви садржаји на мјестима предвиђеним за безбрижно одрастање дјеце.

Милић је позвао суграђане да на овакве и сличне инциденте не одговарају новим порукама мржње, нагласивши да Брчко мора остати простор у којем се различитости поштују, а проблеми рјешавају разговором и кроз институције.

"На мржњу треба одговорити одговорношћу, а на подјеле одлучношћу да сачувамо мир и међусобно поштовање, посебно због наше дјеце која имају право да одрастају у сигурном и толерантном друштву", рекао је Милић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

графити мржње према Србима

Брчко

Школа

Графит

Коментари (0)

Више из рубрике

Школа „Никола Тесла“ у Дервенти.

Градови и општине

Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

2 ч

0
Надвожњак у Трну

Градови и општине

Пуштен саобраћај испод надвожњака у Трну

2 ч

0
Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

Градови и општине

Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

2 ч

0
Павловић и Ђурић

Градови и општине

Павловић и Ђурић о новим везама Ниша и Хан Пијеска: Да већ сљедеће године видимо резултате

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

46

Скандалозне поруке мржње у Брчком: Исписали "Србе на врбе" испред школе

21

29

Аутобус се сурвао поред пута, возач дословно нестао

21

23

Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју

21

19

Цвијановић за АТВ: Посјета САД била је суштинска, односи бољи него икада

21

18

Незамислива трагедија: Дијете и мајка страдали у језивом судару

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима