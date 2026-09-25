Скандалозне поруке мржње у Брчком: Исписали "Србе на врбе" испред школе

Аутор:АТВ редакција
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Графити "Србе на врбе" и "Нож колац Јасеновац" исписани су црном бојом данас послије подне у дворишту подручног одјељења Друге основне школе у насељу Грчица и на још неким мјестима у Брчко дистрикту.
Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић најоштрије је осудио овакве поруке мржње и изразио увјерење да ће Полиција дистрикта ефикасно и професионално открити ауторе и предмете доставити Тужилаштву и Суду ради процесуирања.
Он је истакао да посебно забрињавају такви садржаји на мјестима предвиђеним за безбрижно одрастање дјеце.
Милић је позвао суграђане да на овакве и сличне инциденте не одговарају новим порукама мржње, нагласивши да Брчко мора остати простор у којем се различитости поштују, а проблеми рјешавају разговором и кроз институције.
"На мржњу треба одговорити одговорношћу, а на подјеле одлучношћу да сачувамо мир и међусобно поштовање, посебно због наше дјеце која имају право да одрастају у сигурном и толерантном друштву", рекао је Милић, преноси Срна.
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